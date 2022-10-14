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Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов
Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов - РИА Новости, 14.10.2022
Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов
Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:49
2022-10-14T11:49
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
санкт-петербург
снг
сергей лебедев
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что по итогам саммита планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.По его словам, предполагается, что совет поддержит инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.Лебедев пояснил, что на саммите будут приняты решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в России. Наряду с этим главы государств поддержат предложение об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ.Вместе с тем, целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств объединения. По данным казахстанского МИД, участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20221014/sng-1823954516.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, санкт-петербург, снг, сергей лебедев
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Санкт-Петербург, СНГ, Сергей Лебедев
11:49 14.10.2022
 
Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов

Лидеры СНГ на саммите в Астане подписали несколько документов о развитии сотрудничества

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что по итогам саммита планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:43
Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря
По его словам, предполагается, что совет поддержит инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Лебедев пояснил, что на саммите будут приняты решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в России. Наряду с этим главы государств поддержат предложение об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ.
Вместе с тем, целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств объединения. По данным казахстанского МИД, участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:36
Следующий саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияСанкт-ПетербургСНГСергей Лебедев
 
 
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