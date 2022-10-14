https://ria.ru/20221014/sng-1823956392.html

Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов

Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов - РИА Новости, 14.10.2022

Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов

Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:49

2022-10-14T11:49

2022-10-14T11:49

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касым-жомарт токаев

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сергей лебедев

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что по итогам саммита планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.По его словам, предполагается, что совет поддержит инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.Лебедев пояснил, что на саммите будут приняты решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в России. Наряду с этим главы государств поддержат предложение об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ.Вместе с тем, целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств объединения. По данным казахстанского МИД, участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

https://ria.ru/20221014/sng-1823954516.html

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Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, санкт-петербург, снг, сергей лебедев