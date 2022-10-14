Лидеры СНГ по итогам саммита в Астане подписали несколько документов
Лидеры СНГ на саммите в Астане подписали несколько документов о развитии сотрудничества
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Астане подписали ряд документов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что по итогам саммита планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.
По его словам, предполагается, что совет поддержит инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Лебедев пояснил, что на саммите будут приняты решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в России. Наряду с этим главы государств поддержат предложение об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ.
Вместе с тем, целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств объединения. По данным казахстанского МИД, участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.