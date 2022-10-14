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Лидеры СНГ поддержали предложение Путина о теме 2025 года - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидеры СНГ поддержали предложение Путина о теме 2025 года
Лидеры СНГ поддержали предложение Путина о теме 2025 года - РИА Новости, 14.10.2022
Лидеры СНГ поддержали предложение Путина о теме 2025 года
Лидеры СНГ на саммите в Астане поддержали предложение президента России Владимира Путина об объявлении 2025 года в Содружестве годом 80-летия Победы и единства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:38
2022-10-14T12:07
снг
владимир путин
россия
астана
казахстан
содружество
великая отечественная война (1941-1945)
мухтар тлеуберди
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ на саммите в Астане поддержали предложение президента России Владимира Путина об объявлении 2025 года в Содружестве годом 80-летия Победы и единства борьбы с нацизмом, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.Президент РФ на саммите в узком составе предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом.
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снг, владимир путин, россия, астана, казахстан, содружество , великая отечественная война (1941-1945), мухтар тлеуберди
СНГ, Владимир Путин, Россия, Астана, Казахстан, Содружество , Великая Отечественная война (1941-1945), Мухтар Тлеуберди
11:38 14.10.2022 (обновлено: 12:07 14.10.2022)
 
Лидеры СНГ поддержали предложение Путина о теме 2025 года

Лидеры СНГ поддержали предложение Путина объявить 2025 год годом борьбы с нацизмом

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ на саммите в Астане поддержали предложение президента России Владимира Путина об объявлении 2025 года в Содружестве годом 80-летия Победы и единства борьбы с нацизмом, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Принято решение объявить… 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – годом мира и единства в борьбе с нацизмом", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции в пятницу после завершения саммита.
Президент РФ на саммите в узком составе предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:05
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
 
СНГВладимир ПутинРоссияАстанаКазахстанСодружествоВеликая Отечественная война (1941-1945)Мухтар Тлеуберди
 
 
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