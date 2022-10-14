https://ria.ru/20221014/putin-1824077346.html

Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана

Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана

Таджикистан и Киргизия должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации, решения для стабилизации стоит искать вместе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:36

2022-10-14T15:36

2022-10-14T16:00

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Таджикистан и Киргизия должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации, решения для стабилизации стоит искать вместе, заявил президент РФ Владимир Путин"Договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей", - сказал Пуин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Он пояснил, что в Москве даже больше достоверной информации по границам между союзными республиками, чем в самих союзных республиках.Он добавил, что встреча с лидерами обеих стран прошла конструктивно, "достаточно в горячей фазе находятся отношения". При этом, по словам главы государства, найти точки соприкосновения было непросто, но тем не менее удалось это сделать.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20221014/vstrecha-1824077087.html

https://ria.ru/20221013/kirgiziya-1823588756.html

https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, таджикистан, владимир путин, в мире, россия