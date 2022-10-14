https://ria.ru/20221014/putin-1824077346.html
Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана
Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана
Таджикистан и Киргизия должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации, решения для стабилизации стоит искать вместе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:36
2022-10-14T15:36
2022-10-14T16:00
киргизия
таджикистан
владимир путин
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Таджикистан и Киргизия должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации, решения для стабилизации стоит искать вместе, заявил президент РФ Владимир Путин"Договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей", - сказал Пуин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Он пояснил, что в Москве даже больше достоверной информации по границам между союзными республиками, чем в самих союзных республиках.Он добавил, что встреча с лидерами обеих стран прошла конструктивно, "достаточно в горячей фазе находятся отношения". При этом, по словам главы государства, найти точки соприкосновения было непросто, но тем не менее удалось это сделать.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20221014/vstrecha-1824077087.html
https://ria.ru/20221013/kirgiziya-1823588756.html
https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html
киргизия
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, таджикистан, владимир путин, в мире, россия
Киргизия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире, Россия
15:36 14.10.2022 (обновлено: 16:00 14.10.2022)
Путин рассказал о договоренностях лидеров Киргизии и Таджикистана
Президент Путин: лидеры Киргизии и Таджикистана договорились о мерах по возврату беженцев
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Таджикистан и Киргизия должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации, решения для стабилизации стоит искать вместе, заявил президент РФ Владимир Путин
"Договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей", - сказал Пуин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан
.
Он пояснил, что в Москве
даже больше достоверной информации по границам между союзными республиками, чем в самих союзных республиках.
"Найти какие-то точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий - первое. Второе, что очень важно, - стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Он добавил, что встреча с лидерами обеих стран прошла конструктивно, "достаточно в горячей фазе находятся отношения". При этом, по словам главы государства, найти точки соприкосновения было непросто, но тем не менее удалось это сделать.
"И третье... что мы, не претендуя на какую-то посредническую роль, хотя, откровенно говоря, нас об этом просили, договорились о том, что и одна и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы. А мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договорённостей", - добавил Путин.
Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.