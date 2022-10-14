11:28 14.10.2022 (обновлено: 12:21 14.10.2022)
Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации
В Госдуме сообщили, что отцам трех детей полагается отсрочка от частичной мобилизации
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.
"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет). Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов", — говорится в публикации.
О том, что Генштаб дал такое указание, накануне сообщила и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Кроме того, отсрочка полагается отцам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 18 лет, если один из них является инвалидом, имеет паллиативный статус.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.