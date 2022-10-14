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Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации

Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации

Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:28

2022-10-14T11:28

2022-10-14T12:21

специальная военная операция на украине

госдума рф

андрей картаполов

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.О том, что Генштаб дал такое указание, накануне сообщила и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Кроме того, отсрочка полагается отцам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 18 лет, если один из них является инвалидом, имеет паллиативный статус.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, андрей картаполов, россия, общество, частичная мобилизация в россии