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Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации
Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации
Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:28
2022-10-14T12:21
специальная военная операция на украине
госдума рф
андрей картаполов
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.О том, что Генштаб дал такое указание, накануне сообщила и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Кроме того, отсрочка полагается отцам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 18 лет, если один из них является инвалидом, имеет паллиативный статус.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
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госдума рф, андрей картаполов, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
11:28 14.10.2022 (обновлено: 12:21 14.10.2022)
 
Родителям трех и более детей дадут отсрочку от частичной мобилизации

В Госдуме сообщили, что отцам трех детей полагается отсрочка от частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.
"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет). Такое решение принято и доведено до военных комиссариатов", — говорится в публикации.
О том, что Генштаб дал такое указание, накануне сообщила и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Кроме того, отсрочка полагается отцам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 18 лет, если один из них является инвалидом, имеет паллиативный статус.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАндрей КартаполовРоссияОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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