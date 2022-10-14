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Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации
Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:41
2022-10-14T00:41
2022-10-14T01:36
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам омбудсмена, с начала частичной мобилизации аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка."Мы обратились в правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку", - сообщила Львова-Белова.Она отметила, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании"."Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", - добавила омбудсмен.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html
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общество, частичная мобилизация в россии
Общество, Частичная мобилизация в России
00:41 14.10.2022 (обновлено: 01:36 14.10.2022)
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации
Детский омбудсмен Львова-Белова: отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила
уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, с начала частичной мобилизации аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка.
"Мы обратились в правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку", - сообщила Львова-Белова.
Она отметила, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании".
"Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", - добавила омбудсмен.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.