Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации
Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:41
2022-10-14T01:36
общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763460048_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_debe905333bfeeea8519e3fa264b176a.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам омбудсмена, с начала частичной мобилизации аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка."Мы обратились в правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку", - сообщила Львова-Белова.Она отметила, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании"."Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", - добавила омбудсмен.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763460048_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_4db7a89a4480de07ab150541e5f2f3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, частичная мобилизация в россии
Общество, Частичная мобилизация в России
00:41 14.10.2022 (обновлено: 01:36 14.10.2022)
 
Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации

Детский омбудсмен Львова-Белова: отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, с начала частичной мобилизации аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка.
"Мы обратились в правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку", - сообщила Львова-Белова.
Она отметила, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании".
"Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", - добавила омбудсмен.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 13:14Специальная военная операция на Украине
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
 
ОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала