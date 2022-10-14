https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html

Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации

Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Детский омбудсмен сообщила о новой отсрочке от частичной мобилизации

Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T00:41

2022-10-14T00:41

2022-10-14T01:36

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Отныне отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам омбудсмена, с начала частичной мобилизации аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка."Мы обратились в правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку", - сообщила Львова-Белова.Она отметила, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании"."Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", - добавила омбудсмен.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, частичная мобилизация в россии