https://ria.ru/20221014/otsrochka-1823938850.html
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:02
2022-10-14T11:02
2022-10-14T11:04
общество
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/04/408450493_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_5a55cf8f011f7d1e678a54877dcbe175.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра просвещения России Андрей Корнеев."Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", - сказал Корнеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/04/408450493_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_fbd546d25013521c18b2474dd70bf423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Социальный навигатор, СН_Образование
11:02 14.10.2022 (обновлено: 11:04 14.10.2022)
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
Минпросвещения предложило предоставить педагогам отсрочку от частичной мобилизации