https://ria.ru/20221014/otsrochka-1823938850.html

Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации

Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации

Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:02

2022-10-14T11:02

2022-10-14T11:04

общество

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра просвещения России Андрей Корнеев."Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", - сказал Корнеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html

россия

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, социальный навигатор, сн_образование