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Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:02
2022-10-14T11:04
общество
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра просвещения России Андрей Корнеев."Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", - сказал Корнеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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общество, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Социальный навигатор, СН_Образование
11:02 14.10.2022 (обновлено: 11:04 14.10.2022)
 
Педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации

Минпросвещения предложило предоставить педагогам отсрочку от частичной мобилизации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУченик выполняет задание возле интерактивной доски
Ученик выполняет задание возле интерактивной доски - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ученик выполняет задание возле интерактивной доски. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дать учителям отсрочку от частичной мобилизации и будет обсуждать предложение с Минобороны, заявил РИА Новости замминистра просвещения России Андрей Корнеев.
"Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы", - сказал Корнеев.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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ОбществоСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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