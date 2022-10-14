https://ria.ru/20221014/oblavy-1823932649.html

Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников

Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников - РИА Новости, 14.10.2022

Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников

Действиям должностных лиц, санкционировавших "облавы" на "уклонистов" от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, заявил в Telegram председатель комитета... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:44

2022-10-14T10:44

2022-10-14T12:28

россия

совет федерации рф

андрей клишас

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Действиям должностных лиц, санкционировавших "облавы" на "уклонистов" от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, заявил в Telegram председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Так сенатор прокомментировал сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова о подобных "облавах". Ранее он писал, что он намерен просить председателя Совета обратиться в органы прокуратуры, чтобы они дали правовую оценку "облав", при которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221004/voenkomat-1821553032.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, совет федерации рф, андрей клишас, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, частичная мобилизация в россии