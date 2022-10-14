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Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников - РИА Новости, 14.10.2022
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Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников
Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников - РИА Новости, 14.10.2022
Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников
Действиям должностных лиц, санкционировавших "облавы" на "уклонистов" от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, заявил в Telegram председатель комитета... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:44
2022-10-14T12:28
россия
совет федерации рф
андрей клишас
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
кирилл кабанов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Действиям должностных лиц, санкционировавших "облавы" на "уклонистов" от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, заявил в Telegram председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Так сенатор прокомментировал сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова о подобных "облавах". Ранее он писал, что он намерен просить председателя Совета обратиться в органы прокуратуры, чтобы они дали правовую оценку "облав", при которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
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россия, совет федерации рф, андрей клишас, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, частичная мобилизация в россии
Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Кирилл Кабанов, Частичная мобилизация в России
10:44 14.10.2022 (обновлено: 12:28 14.10.2022)
 
Сенатор призвал разобраться с облавами на призывников

Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам за облавы на призывников

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Клишас
Член Совета Федерации Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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Член Совета Федерации Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Действиям должностных лиц, санкционировавших "облавы" на "уклонистов" от мобилизации, необходимо дать правовую оценку, заявил в Telegram председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка", — написал он.
Так сенатор прокомментировал сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова о подобных "облавах". Ранее он писал, что он намерен просить председателя Совета обратиться в органы прокуратуры, чтобы они дали правовую оценку "облав", при которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:22
Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов
 
РоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Кирилл КабановЧастичная мобилизация в России
 
 
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