https://ria.ru/20221014/oblava-1824005917.html

Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил Клишас

Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил Клишас - РИА Новости, 14.10.2022

Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил Клишас

Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:32

2022-10-14T13:32

2022-10-14T14:55

андрей клишас

совет федерации рф

гибдд мвд рф

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818539285_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5aa51ae8da167a3a50db4b37877aba4e.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Осуществление сотрудниками полиции повальных "облав" на призывников незаконно", — написал он в Telegram-канале.По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. "И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", — заявил он.Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестку могут вручить по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом получить ее должен только заранее известный призывник или гражданин, подлежащий мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он."Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов", — подчеркнул он.Также, отметил Клишас, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.Он подчеркнул, что сотрудник органов внутренних дел имеет право вручать направление в военкомат только для постановки на воинский учет, поскольку "участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста"."Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним", — заявил сенатор.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823940953.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823992690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей клишас, совет федерации рф, гибдд мвд рф, частичная мобилизация в россии, общество