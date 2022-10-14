Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс
Сенатор Косачев пригласил коллег из МПС посетить Крым и Донбасс и узнать правду
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы узнать правду о жизни людей.
"Украинские власти до сих пор отказываются разговаривать с людьми с юго-востока страны. Именно поэтому миллионы людей на юго-востоке Украины решили получить независимость от страны, которая не соблюдает их права, попирает их достоинство, религию, язык и культуру", - сказал сенатор, свое выступление на ассамблее МПС он приводит в Telegram-канале.
4 октября, 07:28В Крыму пригласили Маска посетить полуостров
По его словам, именно это привело к проведению в соответствии с демократическими нормами референдумов в четырех регионах, некогда входивших в состав Украины, с участием почти 4 миллионов человек. "Они приняли решение присоединиться к России. Не Россия принимала это решение. Это решение приняли люди, те миллионы людей, которые там живут", - подчеркнул сенатор.
Косачев отметил, что такой взгляд на сложившуюся ситуацию отличается от точки зрения, которую можно услышать от украинцев и их спонсоров.
"Я это понимаю. Но существует лишь один способ узнать правду. Я приглашаю каждого из вас посетить регионы, охваченные конфликтом. Можете съездить в Крым, в Донецк, в Луганск и поговорить там с людьми. Вы прекрасно понимаете, что Украина будет против этого. Почему? Потому что они не хотят, чтобы вы узнали правду", - сказал политик.
Он подчеркнул, что все действия России "направлены не на присоединение каких-то территорий или ресурсов, а на то, чтобы защитить живущих там людей".
В Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС.