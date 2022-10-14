https://ria.ru/20221014/kosachev-1824076330.html

Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс

Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс - РИА Новости, 14.10.2022

Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:34

2022-10-14T15:34

2022-10-14T15:34

константин косачев

россия

украина

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы узнать правду о жизни людей."Украинские власти до сих пор отказываются разговаривать с людьми с юго-востока страны. Именно поэтому миллионы людей на юго-востоке Украины решили получить независимость от страны, которая не соблюдает их права, попирает их достоинство, религию, язык и культуру", - сказал сенатор, свое выступление на ассамблее МПС он приводит в Telegram-канале.По его словам, именно это привело к проведению в соответствии с демократическими нормами референдумов в четырех регионах, некогда входивших в состав Украины, с участием почти 4 миллионов человек. "Они приняли решение присоединиться к России. Не Россия принимала это решение. Это решение приняли люди, те миллионы людей, которые там живут", - подчеркнул сенатор.Косачев отметил, что такой взгляд на сложившуюся ситуацию отличается от точки зрения, которую можно услышать от украинцев и их спонсоров.Он подчеркнул, что все действия России "направлены не на присоединение каких-то территорий или ресурсов, а на то, чтобы защитить живущих там людей".В Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС.

https://ria.ru/20221004/krym-1821317950.html

https://ria.ru/20220414/priglashenie-1783443570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин косачев, россия, украина, донбасс, межпарламентский союз, снг, совет федерации рф, в мире