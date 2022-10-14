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Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс - РИА Новости, 14.10.2022
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Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс
Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс - РИА Новости, 14.10.2022
Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:34
2022-10-14T15:34
константин косачев
россия
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межпарламентский союз
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы узнать правду о жизни людей."Украинские власти до сих пор отказываются разговаривать с людьми с юго-востока страны. Именно поэтому миллионы людей на юго-востоке Украины решили получить независимость от страны, которая не соблюдает их права, попирает их достоинство, религию, язык и культуру", - сказал сенатор, свое выступление на ассамблее МПС он приводит в Telegram-канале.По его словам, именно это привело к проведению в соответствии с демократическими нормами референдумов в четырех регионах, некогда входивших в состав Украины, с участием почти 4 миллионов человек. "Они приняли решение присоединиться к России. Не Россия принимала это решение. Это решение приняли люди, те миллионы людей, которые там живут", - подчеркнул сенатор.Косачев отметил, что такой взгляд на сложившуюся ситуацию отличается от точки зрения, которую можно услышать от украинцев и их спонсоров.Он подчеркнул, что все действия России "направлены не на присоединение каких-то территорий или ресурсов, а на то, чтобы защитить живущих там людей".В Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС.
https://ria.ru/20221004/krym-1821317950.html
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константин косачев, россия, украина, донбасс, межпарламентский союз, снг, совет федерации рф, в мире
Константин Косачев, Россия, Украина, Донбасс, Межпарламентский союз, СНГ, Совет Федерации РФ, В мире
15:34 14.10.2022
 
Косачев пригласил коллег из Межпарламентского союза посетить Крым и Донбасс

Сенатор Косачев пригласил коллег из МПС посетить Крым и Донбасс и узнать правду

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил законодателям, участвующим в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), посетить Крым и новые регионы РФ, чтобы узнать правду о жизни людей.
"Украинские власти до сих пор отказываются разговаривать с людьми с юго-востока страны. Именно поэтому миллионы людей на юго-востоке Украины решили получить независимость от страны, которая не соблюдает их права, попирает их достоинство, религию, язык и культуру", - сказал сенатор, свое выступление на ассамблее МПС он приводит в Telegram-канале.
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По его словам, именно это привело к проведению в соответствии с демократическими нормами референдумов в четырех регионах, некогда входивших в состав Украины, с участием почти 4 миллионов человек. "Они приняли решение присоединиться к России. Не Россия принимала это решение. Это решение приняли люди, те миллионы людей, которые там живут", - подчеркнул сенатор.
Косачев отметил, что такой взгляд на сложившуюся ситуацию отличается от точки зрения, которую можно услышать от украинцев и их спонсоров.
"Я это понимаю. Но существует лишь один способ узнать правду. Я приглашаю каждого из вас посетить регионы, охваченные конфликтом. Можете съездить в Крым, в Донецк, в Луганск и поговорить там с людьми. Вы прекрасно понимаете, что Украина будет против этого. Почему? Потому что они не хотят, чтобы вы узнали правду", - сказал политик.
Он подчеркнул, что все действия России "направлены не на присоединение каких-то территорий или ресурсов, а на то, чтобы защитить живущих там людей".
В Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС.
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Константин КосачевРоссияУкраинаДонбассМежпарламентский союзСНГСовет Федерации РФВ мире
 
 
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