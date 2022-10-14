https://ria.ru/20221014/koreya-1823912817.html
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения - РИА Новости, 14.10.2022
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:46
2022-10-14T09:46
2022-10-14T09:46
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных испытаний и военных учений, передает в пятницу телеканал KBS."Мы тоже рассматриваем одну за другой (ответные меры). Это правда, что мы имеем дело с нарушением соглашения Юга и Севера от 19 сентября (2018 года)", - приводит слова президента KBS.Как отмечает телеканал, если КНДР пойдет на еще одно испытание ядерного оружия, которое станет седьмым по счету, то Сеул рассмотрит возможность прекращения действия военного соглашения.На переговорах лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году было подписано многообещающее соглашение между министрами обороны, направленное на предотвращение рисков военного конфликта.Вместе с тем, Южная Корея и США проводят крупномасштабные военные учения против КНДР, в ответ на которые Пхеньян не прекращает пуски баллистических ракет, полеты авиации близ границ с Южной Кореей и артиллерийские стрельбы.
https://ria.ru/20221013/raketa-1823858663.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, сша
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, США
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения
Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель обвинил КНДР в нарушении военного соглашения от 2018 года