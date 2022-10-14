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Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения - РИА Новости, 14.10.2022
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:46
2022-10-14T09:46
в мире
юн сок ель
южная корея
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных испытаний и военных учений, передает в пятницу телеканал KBS."Мы тоже рассматриваем одну за другой (ответные меры). Это правда, что мы имеем дело с нарушением соглашения Юга и Севера от 19 сентября (2018 года)", - приводит слова президента KBS.Как отмечает телеканал, если КНДР пойдет на еще одно испытание ядерного оружия, которое станет седьмым по счету, то Сеул рассмотрит возможность прекращения действия военного соглашения.На переговорах лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году было подписано многообещающее соглашение между министрами обороны, направленное на предотвращение рисков военного конфликта.Вместе с тем, Южная Корея и США проводят крупномасштабные военные учения против КНДР, в ответ на которые Пхеньян не прекращает пуски баллистических ракет, полеты авиации близ границ с Южной Кореей и артиллерийские стрельбы.
https://ria.ru/20221013/raketa-1823858663.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, сша
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, США
09:46 14.10.2022
 
Лидер Южной Кореи обвинил КНДР в нарушении военного соглашения

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель обвинил КНДР в нарушении военного соглашения от 2018 года

© AP Photo / Jung Yeon-je/PoolКандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Jung Yeon-je/Pool
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года на фоне непрекращающихся северокорейских ракетных испытаний и военных учений, передает в пятницу телеканал KBS.
"Мы тоже рассматриваем одну за другой (ответные меры). Это правда, что мы имеем дело с нарушением соглашения Юга и Севера от 19 сентября (2018 года)", - приводит слова президента KBS.
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:04
В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты малой дальности
Как отмечает телеканал, если КНДР пойдет на еще одно испытание ядерного оружия, которое станет седьмым по счету, то Сеул рассмотрит возможность прекращения действия военного соглашения.
На переговорах лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году было подписано многообещающее соглашение между министрами обороны, направленное на предотвращение рисков военного конфликта.
Вместе с тем, Южная Корея и США проводят крупномасштабные военные учения против КНДР, в ответ на которые Пхеньян не прекращает пуски баллистических ракет, полеты авиации близ границ с Южной Кореей и артиллерийские стрельбы.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 05:01
Южная Корея осудила ракетные пуски КНДР
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулСША
 
 
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