https://ria.ru/20221014/infrastruktura-1824110599.html

Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру

Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 14.10.2022

Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру

Президенты России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили заинтересованность в совершенствовании транспортной инфраструктуры стран РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:42

2022-10-14T16:42

2022-10-14T16:42

экономика

россия

центральная азия

киргизия

казахстан

таджикистан

туркмения

узбекистан

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили заинтересованность в совершенствовании транспортной инфраструктуры стран региона Центральной Азии, говорится в их заявлении по итогам первого саммита в формате "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане.Согласно документу, главы государств считают приоритетной задачей "создание привлекательных условий функционирования мультимодальных транспортных коридоров, в том числе за счет развития инфраструктуры и внедрения взаимовыгодных экономических механизмов стимулирования перевозки грузов по железным дорогам и автотранспортом".

https://ria.ru/20221014/proekty-1824064436.html

россия

центральная азия

киргизия

казахстан

таджикистан

туркмения

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экономика, россия, центральная азия, киргизия, казахстан, таджикистан, туркмения, узбекистан