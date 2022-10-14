https://ria.ru/20221014/infrastruktura-1824110599.html
Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру
Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 14.10.2022
Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру
Президенты России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили заинтересованность в совершенствовании транспортной инфраструктуры стран РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:42
2022-10-14T16:42
2022-10-14T16:42
экономика
россия
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили заинтересованность в совершенствовании транспортной инфраструктуры стран региона Центральной Азии, говорится в их заявлении по итогам первого саммита в формате "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане.Согласно документу, главы государств считают приоритетной задачей "создание привлекательных условий функционирования мультимодальных транспортных коридоров, в том числе за счет развития инфраструктуры и внедрения взаимовыгодных экономических механизмов стимулирования перевозки грузов по железным дорогам и автотранспортом".
https://ria.ru/20221014/proekty-1824064436.html
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экономика, россия, центральная азия, киргизия, казахстан, таджикистан, туркмения, узбекистан
Экономика, Россия, Центральная Азия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан
Россия и Центральная Азия намерены улучшать транспортную инфраструктуру
Россия и Центральная Азия договорились о модернизации транспортной инфраструктуры региона