https://ria.ru/20221014/fradkov-1824194461.html

Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора

Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора - РИА Новости, 14.10.2022

Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора

Россия ушла далеко вперед относительно других стран по цифровизации банковского сектора, заявил глава ПСБ Петр Фрадков в ходе панельной дискуссии, которая... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:08

2022-10-14T20:08

2022-10-14T20:08

петр фрадков

новости компаний - экономика

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россия

содружество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия ушла далеко вперед относительно других стран по цифровизации банковского сектора, заявил глава ПСБ Петр Фрадков в ходе панельной дискуссии, которая прошла в Сочи в рамках финала Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов.По словам главы ПСБ, к растущим потребностям людей в диджитал-услугах адаптируются не только банки, но и профессиональный ландшафт – он также связан с цифровизацией."Есть мнение, что 65% тех, кто сейчас идет в первый класс, когда пойдут на работу, будут выбирать профессии, которые сейчас не существуют, но все они будут связаны с цифровизацией. Например, цифровой психолог, который будет разбираться в сложностях взаимоотношений человека и машины", - пояснил Фрадков.В Олимпиаде приняли участие школьники 8–10-х классов, а также студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В финал вышло около 500 человек из разных регионов России, стран СНГ, ЮАР, Бразилии, Индии. Победители получили привилегии при поступлении в 25 университетов России и 20 вузов стран Евразийской группы, в которую, среди прочих, входят Китай, Индия, Казахстан и Белоруссия.ПСБ выступил индустриальным партнером Олимпиады, а также принимает участие в создании цифровой платформы "Содружество", которая в будущем станет единым цифровым образовательным пространством для формирования достаточной базы знаний и компетенций, а также для тесного взаимодействия участников Олимпиады из России, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом.

https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, новости компаний - экономика, промсвязьбанк, россия, содружество , брикс, снг