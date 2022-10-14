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Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора - РИА Новости, 14.10.2022
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Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора
Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора - РИА Новости, 14.10.2022
Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора
Россия ушла далеко вперед относительно других стран по цифровизации банковского сектора, заявил глава ПСБ Петр Фрадков в ходе панельной дискуссии, которая... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:08
2022-10-14T20:08
петр фрадков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия ушла далеко вперед относительно других стран по цифровизации банковского сектора, заявил глава ПСБ Петр Фрадков в ходе панельной дискуссии, которая прошла в Сочи в рамках финала Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов.По словам главы ПСБ, к растущим потребностям людей в диджитал-услугах адаптируются не только банки, но и профессиональный ландшафт – он также связан с цифровизацией."Есть мнение, что 65% тех, кто сейчас идет в первый класс, когда пойдут на работу, будут выбирать профессии, которые сейчас не существуют, но все они будут связаны с цифровизацией. Например, цифровой психолог, который будет разбираться в сложностях взаимоотношений человека и машины", - пояснил Фрадков.В Олимпиаде приняли участие школьники 8–10-х классов, а также студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В финал вышло около 500 человек из разных регионов России, стран СНГ, ЮАР, Бразилии, Индии. Победители получили привилегии при поступлении в 25 университетов России и 20 вузов стран Евразийской группы, в которую, среди прочих, входят Китай, Индия, Казахстан и Белоруссия.ПСБ выступил индустриальным партнером Олимпиады, а также принимает участие в создании цифровой платформы "Содружество", которая в будущем станет единым цифровым образовательным пространством для формирования достаточной базы знаний и компетенций, а также для тесного взаимодействия участников Олимпиады из России, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом.
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петр фрадков, новости компаний - экономика, промсвязьбанк, россия, содружество , брикс, снг
Петр Фрадков, Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк, Россия, Содружество , БРИКС, СНГ
20:08 14.10.2022
 

Фрадков: Россия лидирует в цифровизации банковского сектора

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГлава ПСБ Петр Фрадков
Глава ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава ПСБ Петр Фрадков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия ушла далеко вперед относительно других стран по цифровизации банковского сектора, заявил глава ПСБ Петр Фрадков в ходе панельной дискуссии, которая прошла в Сочи в рамках финала Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов.
"Таких возможностей в цифровом формате и в таком объеме, которые есть у любого банковского клиента в нашей стране, нет нигде. Уже сейчас 95% всех продаж банковских продуктов и сервисов доступны для розничных клиентов в цифровых каналах. Это сегодняшний день. Завтрашний день — клиенты перестанут выбирать между предложениями разных банков, а банки, свою очередь, будут реагировать в моменте на меняющиеся жизненные обстоятельства клиента. Задача банков будущего – правильно встроиться в эту новую жизнь", — привели в пресс-службе банка слова Фрадкова.
По словам главы ПСБ, к растущим потребностям людей в диджитал-услугах адаптируются не только банки, но и профессиональный ландшафт – он также связан с цифровизацией.
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"Есть мнение, что 65% тех, кто сейчас идет в первый класс, когда пойдут на работу, будут выбирать профессии, которые сейчас не существуют, но все они будут связаны с цифровизацией. Например, цифровой психолог, который будет разбираться в сложностях взаимоотношений человека и машины", - пояснил Фрадков.
В Олимпиаде приняли участие школьники 8–10-х классов, а также студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В финал вышло около 500 человек из разных регионов России, стран СНГ, ЮАР, Бразилии, Индии.
Победители получили привилегии при поступлении в 25 университетов России и 20 вузов стран Евразийской группы, в которую, среди прочих, входят Китай, Индия, Казахстан и Белоруссия.
ПСБ выступил индустриальным партнером Олимпиады, а также принимает участие в создании цифровой платформы "Содружество", которая в будущем станет единым цифровым образовательным пространством для формирования достаточной базы знаний и компетенций, а также для тесного взаимодействия участников Олимпиады из России, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом.
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Петр ФрадковНовости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкРоссияСодружествоБРИКССНГ
 
 
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