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Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов" - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html
Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"
Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов" - РИА Новости, 14.10.2022
Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"
Выставка-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель-порт" на Васильевском острове, приуроченная к 25-летию фильма "Брат", посвящена жизни и творчеству... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:00
2022-10-14T08:13
культура
выставки
алексей балабанов
сергей бодров
санкт-петербург
наутилус помпилиус
кино и сериалы
что посмотреть
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель-порт" на Васильевском острове, приуроченная к 25-летию фильма "Брат", посвящена жизни и творчеству культового российского режиссера. Зачем туда идти и чего ждать — в материале РИА Новости.Знаковое местоВ 1990 году уроженец Свердловска Алексей Балабанов приехал в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград) и остался там навсегда. На "Ваське" он жил, катался на велосипеде и снимал фильмы. В 2013-м его тут и похоронили — на Смоленском кладбище.В его лентах Северная столица всегда разная — романтичная в "Мне не больно", пустынная и отстраненная в "Счастливых днях", опасная, ветреная и музыкальная в "Брате". А "Про уродов и людей" вообще отправляет зрителя в Петербург Серебряного века — беспощадный и эстетский.Внутри мира Балабанова"Балабанов" — интерактивная выставка. Зрителям предлагают буквально прикоснуться к некоторым экспонатам. Можно сфотографироваться с лодкой из картины "Про уродов и людей", встать на рельсы и лечь в трамвайчик из "Брата", посидеть в поезде, где в окнах мелькают кадры из разных фильмов. Или побывать у кострища, как герои ленты "Я тоже хочу".Все эти воссозданные объекты рассчитаны на эффект узнавания. "Вот же она, та самая лодка, тот самый трамвай, та самая лесная завалинка", — скажет зритель, знакомый с творчеством режиссера. А те, кто не смотрел его кино, символьный код экспозиции считать в полной мере не смогут — но, возможно, именно здесь им заинтересуются.Звук имеет значениеОрганизаторы отказались от гидов и экскурсий в привычном смысле. Подготовили аудиоматериалы, которые гости выставки слушают через специальную гарнитуру. Сыновья Алексея Октябриновича, Петр и Федор, рассказывают об отце как о человеке, о его характере и привычках. Их комментарии сопровождают посетителей в первом зале, где представлены вещи, принадлежавшие режиссеру, документы и фото из семейного архива. Остальные залы посвящены фильмам. В наушниках — истории обычных россиян, чью жизнь изменили картины мастера. Это удачная находка: Алексей Балабанов — народный режиссер, логично, что о его творчестве рассуждают зрители. Это делает выставку полифонической, многоголосной и более разноплановой.Аудиодорожки включаются автоматически — достаточно подойти к специальным значкам на стенах. Перемотать или поставить на паузу невозможно, а иногда очень хочется — экспонаты, декорации и звук сложно воспринимать одновременно.В залах звучат песни исполнителей 1990-х, таких как "Наутилус Помпилиус", — еще один символ балабановской эпохи. Инсталляции воздействуют на все органы чувств: в пространстве фильма "Война" к звуку примешивается легкий специфический запах от тканевых мешков с песком.Своя атмосфераДекорации массивны, замысловаты и даже могут показаться избыточными. Их цель — передать атмосферу балабановской России, страны не только мрачной и жестокой, но и волшебной, где есть место одухотворенности и чуду. Оформление отдельных зон соответствует духу той или иной картины. Цветовая гамма — приглушенные, темные и стальные оттенки.Выделяются локации, посвященные фильмам "Жмурки" и "Груз 200". Первая оформлена в виде яркого огромного комикса, вторая — как большая, совершенно белая комната, в которой — телевизор, ковер, кресло и красные туфли главной героини.Секции связаны элементами, проходящими через всю экспозицию: это дорожные указатели с цитатами и названиями работ мастера. И выполненные из металла серые горные пики, которые вызывают ассоциации с невским гранитом.Бодров навсегдаЦентральные пространства решены как оммаж Сергею Бодрову. Сыгранный им Данила Багров, главный персонаж фильмов "Брат" и "Брат-2", стал культурным героем современной России. Для Балабанова актер был другом, и режиссер до конца своих дней не мог смириться с его гибелью. На лестнице, ведущей на выставку, — строчки стихотворения "Я узнал, что у меня есть огромная семья" — его читает Данила в "Брате-2". Огромное полотно с кадрами из фильмов, которые складываются в портрет Данилы. Под ним — стенд-анкета с информацией о том, какими были Сергей Бодров и его герой, в чем их отличия и сходства. В какой-то момент вездесущие металлические пики превращаются в ущелье. Пересекая его, зритель слышит рассказы разных людей о гибели Бодрова и его съемочной группы под ледником Колка. И это, пожалуй, самый эмоциональный элемент экспозиции.Не только "Брат" Выставка "Балабанов" рассчитана в первую очередь на погружение, а не на информирование. Организаторам хотелось передать атмосферу его творчества, вызвать у посетителей ассоциации и эмоции, соответствовать по духу режиссеру, который был символистом. Он любил музыку, задающую темп и смысл, поэтому звуковой ряд играет решающую роль.Балабанов обожал Санкт-Петербург — и вокруг зрителя выстраивают северное пространство, удачно интегрированное в цех "Севкабеля" с его трубами, металлическими конструкциями внутри и бесконечным ветром, шумом залива и чахлым солнцем снаружи.Также здесь можно узнать малоизвестные факты о произведениях Алексея Октябриновича: например, о неснятых и первых фильмах. Это три короткометражки, созданные им в Свердловске на Высших режиссерских курсах: "Настя и Егор", "У меня нет друга", "Раньше было другое время". Им посвящены стенды в виде старой советской квартиры и рок-сцены. В этих лентах проявляются первые штрихи неповторимого балабановского стиля, его беспощадная честность в изображении эпохи.Выставка продлится до 15 января.
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Татьяна Рыжкова
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выставки, алексей балабанов, сергей бодров, санкт-петербург, наутилус помпилиус, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Выставки, Алексей Балабанов, Сергей Бодров, Санкт-Петербург, Наутилус Помпилиус, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
08:00 14.10.2022 (обновлено: 08:13 14.10.2022)
 

Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПосетитель на выставке-путешествии "Балабанов", которая открылась в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге
Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель-порт" на Васильевском острове, приуроченная к 25-летию фильма "Брат", посвящена жизни и творчеству культового российского режиссера. Зачем туда идти и чего ждать — в материале РИА Новости.

Знаковое место

В 1990 году уроженец Свердловска Алексей Балабанов приехал в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград) и остался там навсегда. На "Ваське" он жил, катался на велосипеде и снимал фильмы. В 2013-м его тут и похоронили — на Смоленском кладбище.
В его лентах Северная столица всегда разная — романтичная в "Мне не больно", пустынная и отстраненная в "Счастливых днях", опасная, ветреная и музыкальная в "Брате". А "Про уродов и людей" вообще отправляет зрителя в Петербург Серебряного века — беспощадный и эстетский.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Монтаж афиши выставки на стену арт-пространства "Севкабель-порт"

Выставка-путешествие Балабанов открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
1 из 3

Монтаж афиши выставки на стену арт-пространства "Севкабель-порт"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Посетители на выставке-путешествии

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
2 из 3

Посетители на выставке-путешествии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Фильмография на простынях и первый зал

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
3 из 3

Фильмография на простынях и первый зал

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Монтаж афиши выставки на стену арт-пространства "Севкабель-порт"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетители на выставке-путешествии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Фильмография на простынях и первый зал

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк

Внутри мира Балабанова

"Балабанов" — интерактивная выставка. Зрителям предлагают буквально прикоснуться к некоторым экспонатам. Можно сфотографироваться с лодкой из картины "Про уродов и людей", встать на рельсы и лечь в трамвайчик из "Брата", посидеть в поезде, где в окнах мелькают кадры из разных фильмов. Или побывать у кострища, как герои ленты "Я тоже хочу".
Все эти воссозданные объекты рассчитаны на эффект узнавания. "Вот же она, та самая лодка, тот самый трамвай, та самая лесная завалинка", — скажет зритель, знакомый с творчеством режиссера. А те, кто не смотрел его кино, символьный код экспозиции считать в полной мере не смогут — но, возможно, именно здесь им заинтересуются.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Знаменитый трамвай из "Брата"

Экспонат на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
1 из 4

Знаменитый трамвай из "Брата"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Реквизит, рядом с которым можно сфотографироваться

Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
2 из 4

Реквизит, рядом с которым можно сфотографироваться

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Трансляция фрагментов фильмов

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
3 из 4

Трансляция фрагментов фильмов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Поезд и кадры из фильмов Балабанова

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
4 из 4

Поезд и кадры из фильмов Балабанова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Знаменитый трамвай из "Брата"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Реквизит, рядом с которым можно сфотографироваться

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Трансляция фрагментов фильмов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Поезд и кадры из фильмов Балабанова

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк

Звук имеет значение

Организаторы отказались от гидов и экскурсий в привычном смысле. Подготовили аудиоматериалы, которые гости выставки слушают через специальную гарнитуру. Сыновья Алексея Октябриновича, Петр и Федор, рассказывают об отце как о человеке, о его характере и привычках. Их комментарии сопровождают посетителей в первом зале, где представлены вещи, принадлежавшие режиссеру, документы и фото из семейного архива.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПосетитель в первом зале выставки
Посетитель на открытии выставки-путешествия Балабанов в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посетитель в первом зале выставки
Остальные залы посвящены фильмам. В наушниках — истории обычных россиян, чью жизнь изменили картины мастера. Это удачная находка: Алексей Балабанов — народный режиссер, логично, что о его творчестве рассуждают зрители. Это делает выставку полифонической, многоголосной и более разноплановой.
Аудиодорожки включаются автоматически — достаточно подойти к специальным значкам на стенах. Перемотать или поставить на паузу невозможно, а иногда очень хочется — экспонаты, декорации и звук сложно воспринимать одновременно.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНа выставке обильно представлены фото-, видеоконтент и документы
Девушка на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
На выставке обильно представлены фото-, видеоконтент и документы
В залах звучат песни исполнителей 1990-х, таких как "Наутилус Помпилиус", — еще один символ балабановской эпохи. Инсталляции воздействуют на все органы чувств: в пространстве фильма "Война" к звуку примешивается легкий специфический запах от тканевых мешков с песком.

Своя атмосфера

Декорации массивны, замысловаты и даже могут показаться избыточными. Их цель — передать атмосферу балабановской России, страны не только мрачной и жестокой, но и волшебной, где есть место одухотворенности и чуду. Оформление отдельных зон соответствует духу той или иной картины. Цветовая гамма — приглушенные, темные и стальные оттенки.
Выделяются локации, посвященные фильмам "Жмурки" и "Груз 200". Первая оформлена в виде яркого огромного комикса, вторая — как большая, совершенно белая комната, в которой — телевизор, ковер, кресло и красные туфли главной героини.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Зал, посвященный "Жмуркам"

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
1 из 3

Зал, посвященный "Жмуркам"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Комиксы по мотивам "Жмурок"

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
2 из 3

Комиксы по мотивам "Жмурок"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Зал фильма "Груз 200"

Экспонаты выставки-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
3 из 3

Зал фильма "Груз 200"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Зал, посвященный "Жмуркам"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Комиксы по мотивам "Жмурок"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Зал фильма "Груз 200"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Секции связаны элементами, проходящими через всю экспозицию: это дорожные указатели с цитатами и названиями работ мастера. И выполненные из металла серые горные пики, которые вызывают ассоциации с невским гранитом.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Металлические пики

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
1 из 2

Металлические пики

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Дорожные знаки с цитатами

Арт-объект на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
2 из 2

Дорожные знаки с цитатами

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Металлические пики

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Дорожные знаки с цитатами

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк

Бодров навсегда

Центральные пространства решены как оммаж Сергею Бодрову. Сыгранный им Данила Багров, главный персонаж фильмов "Брат" и "Брат-2", стал культурным героем современной России. Для Балабанова актер был другом, и режиссер до конца своих дней не мог смириться с его гибелью. На лестнице, ведущей на выставку, — строчки стихотворения "Я узнал, что у меня есть огромная семья" — его читает Данила в "Брате-2".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд о Бодрове и Багрове
Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стенд о Бодрове и Багрове
Огромное полотно с кадрами из фильмов, которые складываются в портрет Данилы. Под ним — стенд-анкета с информацией о том, какими были Сергей Бодров и его герой, в чем их отличия и сходства.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКармадонское ущелье, в котором произошел сход ледника Колка
Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Кармадонское ущелье, в котором произошел сход ледника Колка
В какой-то момент вездесущие металлические пики превращаются в ущелье. Пересекая его, зритель слышит рассказы разных людей о гибели Бодрова и его съемочной группы под ледником Колка. И это, пожалуй, самый эмоциональный элемент экспозиции.

Не только "Брат"

Выставка "Балабанов" рассчитана в первую очередь на погружение, а не на информирование. Организаторам хотелось передать атмосферу его творчества, вызвать у посетителей ассоциации и эмоции, соответствовать по духу режиссеру, который был символистом. Он любил музыку, задающую темп и смысл, поэтому звуковой ряд играет решающую роль.
Балабанов обожал Санкт-Петербург — и вокруг зрителя выстраивают северное пространство, удачно интегрированное в цех "Севкабеля" с его трубами, металлическими конструкциями внутри и бесконечным ветром, шумом залива и чахлым солнцем снаружи.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Зал, посвященный первым фильмам

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
1 из 3

Зал, посвященный первым фильмам

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Интерактивный экспонат

Экспонат на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
2 из 3

Интерактивный экспонат

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

За дверьми — еще экспонаты выставки

Выставка-путешествие Балабанов открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
3 из 3

За дверьми — еще экспонаты выставки

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Зал, посвященный первым фильмам

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Интерактивный экспонат

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3

За дверьми — еще экспонаты выставки

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Также здесь можно узнать малоизвестные факты о произведениях Алексея Октябриновича: например, о неснятых и первых фильмах. Это три короткометражки, созданные им в Свердловске на Высших режиссерских курсах: "Настя и Егор", "У меня нет друга", "Раньше было другое время". Им посвящены стенды в виде старой советской квартиры и рок-сцены. В этих лентах проявляются первые штрихи неповторимого балабановского стиля, его беспощадная честность в изображении эпохи.
Выставка продлится до 15 января.
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КультураВыставкиАлексей БалабановСергей БодровСанкт-ПетербургНаутилус ПомпилиусКино и сериалычто посмотретькуда сходить
 
 
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