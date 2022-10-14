https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html

Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"

Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов" - РИА Новости, 14.10.2022

Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"

Выставка-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель-порт" на Васильевском острове, приуроченная к 25-летию фильма "Брат", посвящена жизни и творчеству... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:13

культура

выставки

алексей балабанов

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санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка-путешествие "Балабанов" в пространстве "Севкабель-порт" на Васильевском острове, приуроченная к 25-летию фильма "Брат", посвящена жизни и творчеству культового российского режиссера. Зачем туда идти и чего ждать — в материале РИА Новости.Знаковое местоВ 1990 году уроженец Свердловска Алексей Балабанов приехал в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград) и остался там навсегда. На "Ваське" он жил, катался на велосипеде и снимал фильмы. В 2013-м его тут и похоронили — на Смоленском кладбище.В его лентах Северная столица всегда разная — романтичная в "Мне не больно", пустынная и отстраненная в "Счастливых днях", опасная, ветреная и музыкальная в "Брате". А "Про уродов и людей" вообще отправляет зрителя в Петербург Серебряного века — беспощадный и эстетский.Внутри мира Балабанова"Балабанов" — интерактивная выставка. Зрителям предлагают буквально прикоснуться к некоторым экспонатам. Можно сфотографироваться с лодкой из картины "Про уродов и людей", встать на рельсы и лечь в трамвайчик из "Брата", посидеть в поезде, где в окнах мелькают кадры из разных фильмов. Или побывать у кострища, как герои ленты "Я тоже хочу".Все эти воссозданные объекты рассчитаны на эффект узнавания. "Вот же она, та самая лодка, тот самый трамвай, та самая лесная завалинка", — скажет зритель, знакомый с творчеством режиссера. А те, кто не смотрел его кино, символьный код экспозиции считать в полной мере не смогут — но, возможно, именно здесь им заинтересуются.Звук имеет значениеОрганизаторы отказались от гидов и экскурсий в привычном смысле. Подготовили аудиоматериалы, которые гости выставки слушают через специальную гарнитуру. Сыновья Алексея Октябриновича, Петр и Федор, рассказывают об отце как о человеке, о его характере и привычках. Их комментарии сопровождают посетителей в первом зале, где представлены вещи, принадлежавшие режиссеру, документы и фото из семейного архива. Остальные залы посвящены фильмам. В наушниках — истории обычных россиян, чью жизнь изменили картины мастера. Это удачная находка: Алексей Балабанов — народный режиссер, логично, что о его творчестве рассуждают зрители. Это делает выставку полифонической, многоголосной и более разноплановой.Аудиодорожки включаются автоматически — достаточно подойти к специальным значкам на стенах. Перемотать или поставить на паузу невозможно, а иногда очень хочется — экспонаты, декорации и звук сложно воспринимать одновременно.В залах звучат песни исполнителей 1990-х, таких как "Наутилус Помпилиус", — еще один символ балабановской эпохи. Инсталляции воздействуют на все органы чувств: в пространстве фильма "Война" к звуку примешивается легкий специфический запах от тканевых мешков с песком.Своя атмосфераДекорации массивны, замысловаты и даже могут показаться избыточными. Их цель — передать атмосферу балабановской России, страны не только мрачной и жестокой, но и волшебной, где есть место одухотворенности и чуду. Оформление отдельных зон соответствует духу той или иной картины. Цветовая гамма — приглушенные, темные и стальные оттенки.Выделяются локации, посвященные фильмам "Жмурки" и "Груз 200". Первая оформлена в виде яркого огромного комикса, вторая — как большая, совершенно белая комната, в которой — телевизор, ковер, кресло и красные туфли главной героини.Секции связаны элементами, проходящими через всю экспозицию: это дорожные указатели с цитатами и названиями работ мастера. И выполненные из металла серые горные пики, которые вызывают ассоциации с невским гранитом.Бодров навсегдаЦентральные пространства решены как оммаж Сергею Бодрову. Сыгранный им Данила Багров, главный персонаж фильмов "Брат" и "Брат-2", стал культурным героем современной России. Для Балабанова актер был другом, и режиссер до конца своих дней не мог смириться с его гибелью. На лестнице, ведущей на выставку, — строчки стихотворения "Я узнал, что у меня есть огромная семья" — его читает Данила в "Брате-2". Огромное полотно с кадрами из фильмов, которые складываются в портрет Данилы. Под ним — стенд-анкета с информацией о том, какими были Сергей Бодров и его герой, в чем их отличия и сходства. В какой-то момент вездесущие металлические пики превращаются в ущелье. Пересекая его, зритель слышит рассказы разных людей о гибели Бодрова и его съемочной группы под ледником Колка. И это, пожалуй, самый эмоциональный элемент экспозиции.Не только "Брат" Выставка "Балабанов" рассчитана в первую очередь на погружение, а не на информирование. Организаторам хотелось передать атмосферу его творчества, вызвать у посетителей ассоциации и эмоции, соответствовать по духу режиссеру, который был символистом. Он любил музыку, задающую темп и смысл, поэтому звуковой ряд играет решающую роль.Балабанов обожал Санкт-Петербург — и вокруг зрителя выстраивают северное пространство, удачно интегрированное в цех "Севкабеля" с его трубами, металлическими конструкциями внутри и бесконечным ветром, шумом залива и чахлым солнцем снаружи.Также здесь можно узнать малоизвестные факты о произведениях Алексея Октябриновича: например, о неснятых и первых фильмах. Это три короткометражки, созданные им в Свердловске на Высших режиссерских курсах: "Настя и Егор", "У меня нет друга", "Раньше было другое время". Им посвящены стенды в виде старой советской квартиры и рок-сцены. В этих лентах проявляются первые штрихи неповторимого балабановского стиля, его беспощадная честность в изображении эпохи.Выставка продлится до 15 января.

https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html

санкт-петербург

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

выставки, алексей балабанов, сергей бодров, санкт-петербург, наутилус помпилиус, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить