Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе в ночь на пятницу
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на пятницу.
"Четырнадцатого октября примерно в 1.30 (00.30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
Отмечается, что в результате ответных действий армянской стороны огонь был прекращен.
При этом Торосян назвал дезинформацией заявление министерства обороны Азербайджана об обстреле армянскими подразделениями азербайджанских позиций.
"Сейчас ситуация на границе относительно стабильная", - отметил пресс-секретарь.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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