10:08 13.10.2022 (обновлено: 10:15 13.10.2022)
Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко
Лукашенко: практика Запада по переворотам и санкциям несет риски третьей мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Практика Запада организовывать перевороты в других странах и санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что победителей в третьей мировой войне не будет а потому задуматься должны все, поскольку ситуация в сфере безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире.
Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.
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