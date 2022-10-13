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Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
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Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко
Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко
Практика Запада организовывать перевороты в других странах и санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:08
2022-10-13T10:15
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Практика Запада организовывать перевороты в других странах и санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко добавил, что победителей в третьей мировой войне не будет а потому задуматься должны все, поскольку ситуация в сфере безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире.Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.
https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html
https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818060823.html
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60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
10:08 13.10.2022 (обновлено: 10:15 13.10.2022)
 
Политика Запада несет риски третьей мировой, заявил Лукашенко

Лукашенко: практика Запада по переворотам и санкциям несет риски третьей мировой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Практика Запада организовывать перевороты в других странах и санкций несет риски третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 20:12
Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой
Лукашенко добавил, что победителей в третьей мировой войне не будет а потому задуматься должны все, поскольку ситуация в сфере безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире.
Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.
Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.
Минск - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 10:56
В парламенте Белоруссии заявили, что третья мировая война уже идет
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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