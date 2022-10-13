https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823762108.html
Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре
Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре - РИА Новости, 13.10.2022
Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в четверг в Астане предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время продолжить разговор в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:52
2022-10-13T15:52
2022-10-13T16:12
анкара (провинция)
белоруссия
турция
реджеп тайип эрдоган
александр лукашенко
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в четверг в Астане предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время продолжить разговор в столице Турции Анкаре, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт."Очень насыщенными были переговоры с президентом Турции, и по их ходу неожиданно возникло предложение в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре. Это президенту Беларуси предложил турецкий лидер", - рассказала Эйсмонт, соответствующее видео опубликовано Telegram-каналом "Пул первого", близким к пресс-службе Лукашенко.Глава белорусского государства провел в четверг в Астане серию двусторонних встреч на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в том числе с лидерами Турции, Казахстана и Пакистана, также с зампредом КНР. Состоялся обмен мнениями с эмиром Катара, краткие беседы с главами Азербайджана, Киргизии, Узбекистана.
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анкара (провинция)
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анкара (провинция), белоруссия, турция, реджеп тайип эрдоган, александр лукашенко
Анкара (провинция), Белоруссия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лукашенко
15:52 13.10.2022 (обновлено: 16:12 13.10.2022)
Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре
Президент Турции Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре