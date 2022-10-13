https://ria.ru/20221013/tsoy-1823678153.html

Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой

Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой - РИА Новости, 13.10.2022

Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой

Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

шоубиз

анита цой

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление ПФР поступило в августе. В нем говорилось, что артистка, имеющая статус индивидуального предпринимателя, не предоставила в орган данные за апреля 2022 года, которые необходимы для индивидуального учета. Суд принял заявление ПФР к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но до вынесения акта поступило ходатайство об отказе от заявления и прекращении производства по делу.Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина*. Инициатором этого стал сам юморист. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220616/glyukoza-1795829060.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анита цой, пенсионный фонд рф