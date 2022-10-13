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Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
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Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой - РИА Новости, 13.10.2022
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
шоубиз
анита цой
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление ПФР поступило в августе. В нем говорилось, что артистка, имеющая статус индивидуального предпринимателя, не предоставила в орган данные за апреля 2022 года, которые необходимы для индивидуального учета. Суд принял заявление ПФР к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но до вынесения акта поступило ходатайство об отказе от заявления и прекращении производства по делу.Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина*. Инициатором этого стал сам юморист. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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анита цой, пенсионный фонд рф
Шоубиз, Анита Цой, Пенсионный фонд РФ
12:53 13.10.2022
 
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой

Пенсионный фонд России отозвал иск на 4,5 тысячи рублей к певице Аните Цой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкV музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.
Заявление ПФР поступило в августе. В нем говорилось, что артистка, имеющая статус индивидуального предпринимателя, не предоставила в орган данные за апреля 2022 года, которые необходимы для индивидуального учета.
Суд принял заявление ПФР к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но до вынесения акта поступило ходатайство об отказе от заявления и прекращении производства по делу.
Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина*. Инициатором этого стал сам юморист.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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