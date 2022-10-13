https://ria.ru/20221013/tsoy-1823678153.html
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой - РИА Новости, 13.10.2022
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
шоубиз
анита цой
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пенсионный фонд России отказался от своих требований к Аните Цой. ПФР пытался взыскать с певицы 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление ПФР поступило в августе. В нем говорилось, что артистка, имеющая статус индивидуального предпринимателя, не предоставила в орган данные за апреля 2022 года, которые необходимы для индивидуального учета. Суд принял заявление ПФР к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но до вынесения акта поступило ходатайство об отказе от заявления и прекращении производства по делу.Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина*. Инициатором этого стал сам юморист. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анита цой, пенсионный фонд рф
Шоубиз, Анита Цой, Пенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
Пенсионный фонд России отозвал иск на 4,5 тысячи рублей к певице Аните Цой