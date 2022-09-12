https://ria.ru/20220912/galkin-1816173115.html

Максим Галкин остался без рекламного агентства в России

Максим Галкин остался без рекламного агентства в России - РИА Новости, 12.09.2022

Максим Галкин остался без рекламного агентства в России

Федеральная налоговая служба ликвидировала ООО "МГ ЛАБ", которая принадлежала Максиму Галкину. Инициировал закрытие компании ее владелец. Данные об этом... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:30

2022-09-12T13:30

2022-09-12T13:30

шоубиз

максим галкин

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба ликвидировала ООО "МГ ЛАБ", которая принадлежала Максиму Галкину. Инициировал закрытие компании ее владелец. Данные об этом появились на сайте ФНС России. Организация занималась рекламными услугами и была зарегистрирована 23 января 2020 года. Ее ликвидация произошла в сентябре 2022-ого. Уставной капитал составлял минимальные 10 тысяч рублей. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила более 3,2 миллиона рублей, в 2021 году – ООО понесла убытки. После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с семьей отправился в Израиль, затем – в Латвию. У юмориста запланированы гастроли за границей. Алла Пугачева и их совместные дети Лиза и Гарри вернулись в Россию, артист продолжает давать концерты.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814405779.html

россия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

максим галкин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)