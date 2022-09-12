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Максим Галкин остался без рекламного агентства в России - РИА Новости, 12.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220912/galkin-1816173115.html
Максим Галкин остался без рекламного агентства в России
Максим Галкин остался без рекламного агентства в России - РИА Новости, 12.09.2022
Максим Галкин остался без рекламного агентства в России
Федеральная налоговая служба ликвидировала ООО "МГ ЛАБ", которая принадлежала Максиму Галкину. Инициировал закрытие компании ее владелец. Данные об этом... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:30
2022-09-12T13:30
шоубиз
максим галкин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба ликвидировала ООО "МГ ЛАБ", которая принадлежала Максиму Галкину. Инициировал закрытие компании ее владелец. Данные об этом появились на сайте ФНС России. Организация занималась рекламными услугами и была зарегистрирована 23 января 2020 года. Ее ликвидация произошла в сентябре 2022-ого. Уставной капитал составлял минимальные 10 тысяч рублей. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила более 3,2 миллиона рублей, в 2021 году – ООО понесла убытки. После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с семьей отправился в Израиль, затем – в Латвию. У юмориста запланированы гастроли за границей. Алла Пугачева и их совместные дети Лиза и Гарри вернулись в Россию, артист продолжает давать концерты.
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максим галкин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Максим Галкин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
13:30 12.09.2022
 
Максим Галкин остался без рекламного агентства в России

ФНС ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба ликвидировала ООО "МГ ЛАБ", которая принадлежала Максиму Галкину. Инициировал закрытие компании ее владелец. Данные об этом появились на сайте ФНС России.
Организация занималась рекламными услугами и была зарегистрирована 23 января 2020 года. Ее ликвидация произошла в сентябре 2022-ого. Уставной капитал составлял минимальные 10 тысяч рублей.
Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила более 3,2 миллиона рублей, в 2021 году – ООО понесла убытки.
После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с семьей отправился в Израиль, затем – в Латвию. У юмориста запланированы гастроли за границей. Алла Пугачева и их совместные дети Лиза и Гарри вернулись в Россию, артист продолжает давать концерты.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 23:16
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
 
ШоубизМаксим ГалкинРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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