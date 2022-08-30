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ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
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ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой - РИА Новости, 30.08.2022
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой
Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:33
2022-08-30T18:33
шоубиз
пенсионный фонд рф
анита цой
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. В документе сказано, что певица не подала в ПФР сведения за апрель 2022 года. Цой зарегистрировала ИП и обязана передавать в Фонд данные, необходимые для персонифицированного учета. Суд рассмотрит заявление в упрощенном порядке, то есть учтет только представленные документы, не вызывая стороны на заседания. Ранее конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" попросил арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей.
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пенсионный фонд рф, анита цой
Шоубиз, Пенсионный фонд РФ, Анита Цой
18:33 30.08.2022
 
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой

Пенсионный фонд России через суд потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы.
В документе сказано, что певица не подала в ПФР сведения за апрель 2022 года. Цой зарегистрировала ИП и обязана передавать в Фонд данные, необходимые для персонифицированного учета.
Суд рассмотрит заявление в упрощенном порядке, то есть учтет только представленные документы, не вызывая стороны на заседания.
Ранее конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" попросил арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей.
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:34Шоубиз
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов
 
ШоубизПенсионный фонд РФАнита Цой
 
 
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