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ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой - РИА Новости, 30.08.2022
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой
Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:33
2022-08-30T18:33
2022-08-30T18:33
шоубиз
пенсионный фонд рф
анита цой
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. В документе сказано, что певица не подала в ПФР сведения за апрель 2022 года. Цой зарегистрировала ИП и обязана передавать в Фонд данные, необходимые для персонифицированного учета. Суд рассмотрит заявление в упрощенном порядке, то есть учтет только представленные документы, не вызывая стороны на заседания. Ранее конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" попросил арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, анита цой
Шоубиз, Пенсионный фонд РФ, Анита Цой
ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой
Пенсионный фонд России через суд потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой