https://ria.ru/20220830/tsoy-1813247560.html

ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой

ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой - РИА Новости, 30.08.2022

ПФР потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой

Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:33

2022-08-30T18:33

2022-08-30T18:33

шоубиз

пенсионный фонд рф

анита цой

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Заявление ПФР рассмотрит Арбитражный суд Москвы. В документе сказано, что певица не подала в ПФР сведения за апрель 2022 года. Цой зарегистрировала ИП и обязана передавать в Фонд данные, необходимые для персонифицированного учета. Суд рассмотрит заявление в упрощенном порядке, то есть учтет только представленные документы, не вызывая стороны на заседания. Ранее конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" попросил арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220608/glyukoza-1793899153.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

пенсионный фонд рф, анита цой