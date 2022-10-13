https://ria.ru/20221013/tokaev-1823574424.html

Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике

Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике - РИА Новости, 13.10.2022

Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане заявил, что мир живет в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:37

2022-10-13T07:37

2022-10-13T10:47

астана

в мире

касым-жомарт токаев

экономика

казахстан

азия

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:104:3139:1869_1920x0_80_0_0_6c10b3fe7bc599d4b438ff9ed3295e73.jpg

АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане заявил, что мир живет в условиях беспрецедентного геополитического шторма.По его словам, с момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие.Прежде всего, про его мнению, следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений."Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости", - заключил он.

https://ria.ru/20221013/tokaev-1823574226.html

астана

казахстан

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, в мире, касым-жомарт токаев, экономика, казахстан, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)