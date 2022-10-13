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Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике - РИА Новости, 13.10.2022
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Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике
Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике - РИА Новости, 13.10.2022
Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане заявил, что мир живет в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:37
2022-10-13T10:47
астана
в мире
касым-жомарт токаев
экономика
казахстан
азия
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане заявил, что мир живет в условиях беспрецедентного геополитического шторма.По его словам, с момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие.Прежде всего, про его мнению, следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений."Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости", - заключил он.
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астана, в мире, касым-жомарт токаев, экономика, казахстан, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
Астана, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Экономика, Казахстан, Азия, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
07:37 13.10.2022 (обновлено: 10:47 13.10.2022)
 
Токаев заявил о "глобальной дисфункции" в мировой экономике

Токаев на саммите СВДМА заявил о наличии "глобальной дисфункции" в мировой экономике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане заявил, что мир живет в условиях беспрецедентного геополитического шторма.
"Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству. Но несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией", - сказал он на заседании.
По его словам, с момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие.
"На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - добавил он.
Прежде всего, про его мнению, следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений.
"Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости", - заключил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
07:34
Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА
 
АстанаВ миреКасым-Жомарт ТокаевЭкономикаКазахстанАзияСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
 
 
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