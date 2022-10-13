07:34 13.10.2022 (обновлено: 10:47 13.10.2022)
Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА
Токаев на саммите СВМДА объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания.
Шестой саммит СВМДА начал работу в четверг в столице Казахстана, участие в нем принимают главы государств и правительств стран СВМДА.
"Я предлагаю принять проект решения о присоединения Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена. Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена", - сказал Токаев, выступая на форуме.
Ранее в секретариате СВМДА сообщали, что в повестку дня саммита будет включен вопрос о присоединении Кувейта к международному форуму в качестве полноправного члена, что станет одним из важных итогов саммита.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
До присоединения кувейта форум объединял 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.