https://ria.ru/20221013/tokaev-1823574226.html

Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА

Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА - РИА Новости, 13.10.2022

Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:34

2022-10-13T07:34

2022-10-13T10:47

в мире

касым-жомарт токаев

кувейт

казахстан

азия

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания.Шестой саммит СВМДА начал работу в четверг в столице Казахстана, участие в нем принимают главы государств и правительств стран СВМДА.Ранее в секретариате СВМДА сообщали, что в повестку дня саммита будет включен вопрос о присоединении Кувейта к международному форуму в качестве полноправного члена, что станет одним из важных итогов саммита.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.До присоединения кувейта форум объединял 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

https://ria.ru/20221012/sammit-1823458479.html

кувейт

казахстан

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в мире, касым-жомарт токаев, кувейт, казахстан, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)