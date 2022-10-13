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Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА - РИА Новости, 13.10.2022
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Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА
Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА - РИА Новости, 13.10.2022
Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:34
2022-10-13T10:47
в мире
касым-жомарт токаев
кувейт
казахстан
азия
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания.Шестой саммит СВМДА начал работу в четверг в столице Казахстана, участие в нем принимают главы государств и правительств стран СВМДА.Ранее в секретариате СВМДА сообщали, что в повестку дня саммита будет включен вопрос о присоединении Кувейта к международному форуму в качестве полноправного члена, что станет одним из важных итогов саммита.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.До присоединения кувейта форум объединял 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
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в мире, касым-жомарт токаев, кувейт, казахстан, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Кувейт, Казахстан, Азия, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
07:34 13.10.2022 (обновлено: 10:47 13.10.2022)
 
Токаев объявил о предоставлении Кувейту статуса участника СВМДА

Токаев на саммите СВМДА объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане объявил о предоставлении Кувейту статуса участника совещания.
Шестой саммит СВМДА начал работу в четверг в столице Казахстана, участие в нем принимают главы государств и правительств стран СВМДА.
"Я предлагаю принять проект решения о присоединения Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена. Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена", - сказал Токаев, выступая на форуме.
Ранее в секретариате СВМДА сообщали, что в повестку дня саммита будет включен вопрос о присоединении Кувейта к международному форуму в качестве полноправного члена, что станет одним из важных итогов саммита.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
До присоединения кувейта форум объединял 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКувейтКазахстанАзияСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
 
 
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