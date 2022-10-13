https://ria.ru/20221013/tet-a-tet-1823724137.html
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:24
2022-10-13T14:24
2022-10-13T14:30
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Да, достаточно долго говорили тет-а-тет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823699855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, в мире, казахстан, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Казахстан, Дмитрий Песков
14:24 13.10.2022 (обновлено: 14:30 13.10.2022)
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет