https://ria.ru/20221013/tet-a-tet-1823724137.html

Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков

Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:24

2022-10-13T14:24

2022-10-13T14:30

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Да, достаточно долго говорили тет-а-тет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823699855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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