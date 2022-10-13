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Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:24
2022-10-13T14:30
россия
политика
владимир путин
турция
астана
реджеп тайип эрдоган
в мире
казахстан
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Да, достаточно долго говорили тет-а-тет", - сказал Песков.
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россия, политика, владимир путин, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, в мире, казахстан, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Казахстан, Дмитрий Песков
14:24 13.10.2022 (обновлено: 14:30 13.10.2022)
 
Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достаточно долго беседовали с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов.
"Да, достаточно долго говорили тет-а-тет", - сказал Песков.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в шестом Cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:31
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
 
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