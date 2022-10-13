https://ria.ru/20221013/svmda-1823613293.html

СВМДА трансформируют в организацию

СВМДА трансформируют в организацию - РИА Новости, 13.10.2022

СВМДА трансформируют в организацию

Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:48

2022-10-13T10:48

2022-10-13T10:49

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

астана

азия

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823593430_140:0:1141:563_1920x0_80_0_0_28d25bb8be85355f78fa972bfc05b3f3.jpg

АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в международную организацию."Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.Ранее в своем выступлении на саммите Токаев заявил, что Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию."Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – отметил президент Казахстана.

https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823597592.html

казахстан

астана

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)