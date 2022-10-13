10:48 13.10.2022 (обновлено: 10:49 13.10.2022)
СВМДА трансформируют в организацию
Лидеры стран СВМДА приняли заявление о трансформации Совещания в международную организацию
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в международную организацию.
"Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.
Ранее в своем выступлении на саммите Токаев заявил, что Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
"Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – отметил президент Казахстана.