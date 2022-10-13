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СВМДА трансформируют в организацию - РИА Новости, 13.10.2022
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СВМДА трансформируют в организацию
СВМДА трансформируют в организацию - РИА Новости, 13.10.2022
СВМДА трансформируют в организацию
Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:48
2022-10-13T10:49
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
астана
азия
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в международную организацию."Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.Ранее в своем выступлении на саммите Токаев заявил, что Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию."Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – отметил президент Казахстана.
https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, азия, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Азия, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
10:48 13.10.2022 (обновлено: 10:49 13.10.2022)
 
СВМДА трансформируют в организацию

Лидеры стран СВМДА приняли заявление о трансформации Совещания в международную организацию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в международную организацию.
"Астанинское заявление о трансформации СВМДА (в международную организацию) считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:44
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Ранее в своем выступлении на саммите Токаев заявил, что Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
"Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – отметил президент Казахстана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:06
Лукашенко призвал СВМДА создавать механизмы сотрудничества без притеснений
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАстанаАзияСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
 
 
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