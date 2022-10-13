https://ria.ru/20221013/svmda-1823575428.html
Президент Казахстана предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА
Президент Казахстана предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА - РИА Новости, 13.10.2022
Президент Казахстана предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане предложил трансформировать финансовый... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:49
2022-10-13T07:49
2022-10-13T10:47
касым-жомарт токаев
астана
казахстан
в мире
экономика
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.Шестой саммит СВМДА начал работу в четверг в Астане, участие в нем принимают главы государств и правительств стран форума.По его мнению, трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания."На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал", - считает казахстанский лидер.
https://ria.ru/20221013/tokaev-1823574424.html
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касым-жомарт токаев, астана, казахстан, в мире, экономика, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
Касым-Жомарт Токаев, Астана, Казахстан, В мире, Экономика, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
07:49 13.10.2022 (обновлено: 10:47 13.10.2022)
Президент Казахстана предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА
Токаев предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку