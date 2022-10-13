Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО
Зеленский заявил, что Украина имеет лишь десять процентов от необходимого количества ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.
"Нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало… Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно", - сказал Зеленский в четверг в ходе своего видеообращения в ПАСЕ.
В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.