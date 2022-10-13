https://ria.ru/20221013/pvo-1823842480.html

Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО

Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО - РИА Новости, 13.10.2022

Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО

Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:23

2022-10-13T19:23

2022-10-13T19:23

в мире

владимир зеленский

украина

парламентская ассамблея совета европы

пво

оружие

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221013/pvo-1823596970.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, украина, парламентская ассамблея совета европы, пво, оружие