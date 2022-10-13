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Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
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Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО
Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО
Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:23
2022-10-13T19:23
в мире
владимир зеленский
украина
парламентская ассамблея совета европы
пво
оружие
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, владимир зеленский, украина, парламентская ассамблея совета европы, пво, оружие
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы, ПВО, Оружие
19:23 13.10.2022
 
Зеленский заявил, что Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО

Зеленский заявил, что Украина имеет лишь десять процентов от необходимого количества ПВО

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.
"Нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало… Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает… У нас есть 10% того, что нам нужно", - сказал Зеленский в четверг в ходе своего видеообращения в ПАСЕ.
В Брюсселе в среду прошло заседание контактной группы по Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ее участники договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания работают над поставкой Украине ещё шести артиллерийских установок CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что это не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:02
Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПВООружие
 
 
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