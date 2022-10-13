https://ria.ru/20221013/putin-1823749493.html

Путин заявил о заинтересованности в развитии отношений с Душанбе и Бишкеком

Путин заявил о заинтересованности в развитии отношений с Душанбе и Бишкеком - РИА Новости, 13.10.2022

Путин заявил о заинтересованности в развитии отношений с Душанбе и Бишкеком

Россия заинтересована в поступательном развитии отношений с Таджикистаном и Киргизией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами Таджикистана и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:21

2022-10-13T15:21

2022-10-13T15:29

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в поступательном развитии отношений с Таджикистаном и Киргизией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым."У нас очень близкие отношения по целому ряду направлений, растет товарооборот: примерно и с одной, и с другой стороной это 40%, примерно 45% рост в прошлом году и 20-30% рост за первые семь месяцев текущего году. Объем очень большой. И конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы такие условия для поступательного позитивного развития сохранялись, либо там, где это нужно, были созданы заново", - сказал Путин.Он отметил, что очень рад встрече в таком формате и поблагодарил лидеров за участие.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что основной темой встречи Путина, Рахмона и Жапарова, как ожидается, станет ситуация на границе Таджикистана и Киргизии: президент России предложит начать трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков границы.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20220926/kirgiziya-1819486392.html

https://ria.ru/20221013/svmda-1823692875.html

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таджикистан, киргизия, россия, владимир путин, эмомали рахмон, садыр жапаров, в мире, экономика