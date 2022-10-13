https://ria.ru/20221013/pomosch-1823622326.html

В Ростове-на-Дону открыли волонтерский центр помощи мобилизованным

В Ростове-на-Дону открыли волонтерский центр помощи мобилизованным - РИА Новости, 13.10.2022

В Ростове-на-Дону открыли волонтерский центр помощи мобилизованным

Волонтерский центр, сотрудники которого будут оказывать помощь мобилизованным и их семьям, открыли в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба законодательного... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:07

2022-10-13T11:07

2022-10-13T11:07

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

александр ищенко

сергей шойгу

ростов-на-дону

ростовская область

ростов

единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Волонтерский центр, сотрудники которого будут оказывать помощь мобилизованным и их семьям, открыли в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба законодательного собрания Ростовской области.В областном центре работает горячая линия, на которую могут обратиться все нуждающиеся в помощи мобилизованные граждане и члены их семей. Вопросы, по которым звонят жители, касаются как правовых аспектов мобилизации, так и бытовых нужд."В Ростове-на-Дону начал работу региональный волонтерский центр "Единой России" по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении. Группы волонтеров сформированы при каждом местном отделении партии. К работе центра подключены депутаты областного парламента и представительных органов муниципалитетов."Каждый житель Ростовской области, который оказался мобилизован, каждый член его семьи может обратиться и получить реальную помощь. Нужно позвонить по телефону горячей линии, сообщить о своей проблеме и к ее решению подключатся все структуры, которые должны этим заниматься", - приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Александра Ищенко.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20220924/volonter-1819249184.html

ростов-на-дону

ростовская область

ростов

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здоровье - общество, александр ищенко, сергей шойгу, ростов-на-дону, ростовская область, ростов, единая россия, частичная мобилизация в россии