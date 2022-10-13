https://ria.ru/20221013/polsha-1823696495.html
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года - РИА Новости, 13.10.2022
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года
Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:27
2022-10-13T15:27
2022-10-13T15:27
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская."Всего с начала года в Польшу въехало более 118 тысяч граждан РФ, а выехало 146 тысяч. 3064-м не был разрешен въезд в республику", — уточнила она, добавив что только за минувшие сутки в страну не пропустили 34 россиян.По данным Пограничной стражи, больше всего россиян попадают в Польшу с калининградского направления.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и государства Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан РФ даже с визами, выданными третьими странами.
https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года
Погранстража: более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала года