https://ria.ru/20221013/polsha-1823696495.html

В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года

В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года - РИА Новости, 13.10.2022

В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года

Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:27

2022-10-13T15:27

2022-10-13T15:27

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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская."Всего с начала года в Польшу въехало более 118 тысяч граждан РФ, а выехало 146 тысяч. 3064-м не был разрешен въезд в республику", — уточнила она, добавив что только за минувшие сутки в страну не пропустили 34 россиян.По данным Пограничной стражи, больше всего россиян попадают в Польшу с калининградского направления.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и государства Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан РФ даже с визами, выданными третьими странами.

https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, польша, россия, виза, шенгенская виза, граница, новости - туризм, туризм