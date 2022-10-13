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В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221013/polsha-1823696495.html
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года - РИА Новости, 13.10.2022
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года
Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:27
2022-10-13T15:27
туризм
в мире
польша
россия
виза
шенгенская виза
граница
новости - туризм
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская."Всего с начала года в Польшу въехало более 118 тысяч граждан РФ, а выехало 146 тысяч. 3064-м не был разрешен въезд в республику", — уточнила она, добавив что только за минувшие сутки в страну не пропустили 34 россиян.По данным Пограничной стражи, больше всего россиян попадают в Польшу с калининградского направления.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и государства Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан РФ даже с визами, выданными третьими странами.
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в мире, польша, россия, виза, шенгенская виза, граница, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Польша, Россия, Виза, Шенгенская виза, Граница, Новости - Туризм, Туризм
15:27 13.10.2022
 
В Погранстраже сообщили, сколько россиян не пустили в Польшу с начала года

Погранстража: более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала года

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Более трех тысяч россиян не пропустили в Польшу с начала текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская.
"Всего с начала года в Польшу въехало более 118 тысяч граждан РФ, а выехало 146 тысяч. 3064-м не был разрешен въезд в республику", — уточнила она, добавив что только за минувшие сутки в страну не пропустили 34 россиян.
По данным Пограничной стражи, больше всего россиян попадают в Польшу с калининградского направления.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и государства Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан РФ даже с визами, выданными третьими странами.
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