https://ria.ru/20221013/podlodka-1823807758.html

Подлодку "Ленинский комсомол" перевезли на площадку музея в Кронштадте

Подлодку "Ленинский комсомол" перевезли на площадку музея в Кронштадте - РИА Новости, 13.10.2022

Подлодку "Ленинский комсомол" перевезли на площадку музея в Кронштадте

В Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:40

2022-10-13T17:40

2022-10-13T17:40

ксения шойгу

кронштадт

санкт-петербург

мурманская область

объединенная судостроительная корпорация

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку строящегося Музея военно-морской славы, передает корреспондент РИА Новости.Сухопутная перевозка подводной лодки "Ленинский комсомол" стартовала в ночь на 9 октября, когда кормовая часть отправилась на самоходных осях по улицам города — от портового комплекса "Моби Дик" до строящегося здания Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". В ночь на 13 октября была завершена перевозка носовой части подводной лодки. В четверг утром носовая часть легендарного атомохода воссоединилась с прибывшей тремя днями ранее кормовой частью.Перед проведением транспортировки частей подводной лодки по Кронштадту было демонтировано более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, более 800 метров бордюров. К зданию Музея военно-морской славы построена специальная подъездная дорога. После завершения транспортировки лодки вся дорожная инфраструктура будет восстановлена.В Музее военно-морской славы подводная лодка, еще три года назад находившаяся под угрозой утилизации, пройдет финальную реставрацию и музеефикацию.После завершения реставрации внутри К-3 будет организована экспозиция, которая расскажет о технологиях и людях на флоте. Планируется, что подводная лодка станет доступна для посещения с открытием Музея военно-морской славы летом 2023 года."По поручению президента город Кронштадт становится главным центром по сохранению исторической памяти морских побед и морской славы нашего отечества... Сегодня исторический момент - первая наша атомная подводная лодка, которая прослужила 30 лет, прибыла на постоянное место, место своей вечной стоянки. В следующем году она будет принимать гостей Международного военно-морского салона", - сказал на церемонии завершения транспортировки К-3 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу, была проведена большая инженерно-логистическая операция, не имеющая аналогов."Я очень рада, что нам удалось это реализовать, потому что когда на бумаге ты смотришь и понимаешь, что это теоретически возможно, это, конечно, очень далеко от практики. Но сейчас с учетом того, что была сплоченная работа команды и сплоченная работа всех людей вокруг, которые мечтали и хотели совершить эту транспортировку, это получилось, это было реализовано", - сказала она журналистам."Вот оно свершилось. Немного грустно, потому что мы жили этим проектом очень долго, но, конечно же, смотрим вперед, потому что в 2023 году и лодка, и сам музей должны открыть свои двери для первых туристов и посетителей Международного военно-морского салона. Еще много работы впереди", - добавила Ксения Шойгу.Работы по спасению и музеефикации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" реализуются с 2020 года проектом "Остров фортов", ВМФ России и "Объединенной судостроительной корпорацией". В III квартале 2021 года К-3, последние несколько лет хранившаяся на судоремонтном заводе "Нерпа" в городе Снежногорске Мурманской области, была передислоцирована в Кронштадт. На Кронштадтском морском заводе она прошла этап подготовительных работ: корпус был заново окрашен, его дефектные части заменены. К корпусу приварили опорные основания для транспортировки и установки на фундаментную плиту.После этого лодка была отбуксирована от Зимней пристани Кронштадта в акваторию Выборгского судостроительного завода, где в рамках морской части операции по перемещению в музей была погружена на баржу "Атлант" для дальнейшей транспортировки в кронштадтский терминал "Моби Дик", разделена по отсеку-донору и частями перемещена в течение четырех ночей по улицам Кронштадта к зданию музея.Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился сушей по дорогам общего пользования через городскую застройку.

https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

https://ria.ru/20220928/podlodka-1820030245.html

кронштадт

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мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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