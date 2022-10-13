https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823624503.html
Трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки властей
Трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки властей - РИА Новости, 13.10.2022
Трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки властей
Трое жителей Санкт-Петербурга, призванных по частичной мобилизации, получили отсрочку по итогам проверки со стороны городских властей, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:13
2022-10-13T11:13
2022-10-13T11:13
общество
александр беглов
сергей шойгу
санкт-петербург
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Трое жителей Санкт-Петербурга, призванных по частичной мобилизации, получили отсрочку по итогам проверки со стороны городских властей, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.Как рассказал Беглов в своем Telegram-канале, в числе обращений по частичной мобилизации, которые поступают на его страницу в соцсети "ВКонтакте", оказалось, в частности, обращение от отца-одиночки, который воспитывает двух сыновей. Жена одного из мобилизованных сообщила, что он страдает хроническим заболеванием печени и имеет мать-инвалида, а мать другого местного жителя, призванного по частичной мобилизации, рассказала о его категории учета "Д"."По всем случаям провели проверку. Мужчинам предоставлена отсрочка от призыва", - резюмировал губернатор Петербурга.Беглов попросил жителей города, которые считают, что при частичной мобилизации допущены нарушения, обращаться к нему через страницу в "ВКонтакте".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Беглов, Сергей Шойгу, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки властей
Беглов: трое мобилизованных в Петербурге получили отсрочку после проверки властей