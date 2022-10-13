09:23 13.10.2022 (обновлено: 10:40 13.10.2022)
Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад после распада СССР не справился с функцией гаранта стабильности в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир", - отметил белорусский лидер.
"Мы это хорошо понимали, и потому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко констатировал, что каждая из представленных на саммите стран имеет свою специфику, но всех объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития.
"Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет назад", - заметил президент Белоруссии.
Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.