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Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
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Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко
Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко
После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:23
2022-10-13T10:40
в мире
ссср
александр лукашенко
белоруссия
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир", - отметил белорусский лидер."Мы это хорошо понимали, и потому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности", - подчеркнул президент Белоруссии.Лукашенко констатировал, что каждая из представленных на саммите стран имеет свою специфику, но всех объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития."Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет назад", - заметил президент Белоруссии.Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/lukashenko-1823602878.html
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в мире, ссср, александр лукашенко, белоруссия
В мире, СССР, Александр Лукашенко, Белоруссия
09:23 13.10.2022 (обновлено: 10:40 13.10.2022)
 
Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад после распада СССР не справился с функцией гаранта стабильности в мире

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир", - отметил белорусский лидер.
"Мы это хорошо понимали, и потому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко констатировал, что каждая из представленных на саммите стран имеет свою специфику, но всех объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:27В мире
Лукашенко: санкционная практика Запада приведет к третьей мировой войне
"Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет назад", - заметил президент Белоруссии.
Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.
Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
 
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