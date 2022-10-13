https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823588910.html

Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко

Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022

Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко

После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:23

2022-10-13T09:23

2022-10-13T10:40

в мире

ссср

александр лукашенко

белоруссия

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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. После развала СССР Запад не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир", - отметил белорусский лидер."Мы это хорошо понимали, и потому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности", - подчеркнул президент Белоруссии.Лукашенко констатировал, что каждая из представленных на саммите стран имеет свою специфику, но всех объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития."Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет назад", - заметил президент Белоруссии.Одиннадцать лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) участвуют в четверг в VI саммите форума в столице Казахстана.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/lukashenko-1823602878.html

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823594534.html

ссср

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ссср, александр лукашенко, белоруссия