https://ria.ru/20221013/khischeniya-1823828422.html

Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей

Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей - РИА Новости, 13.10.2022

Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей

Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:38

2022-10-13T18:38

2022-10-13T18:38

экономика

вадим уваров

белоруссия

бразилия

индия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg

СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.ЦБ в августе сообщал, что объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

https://ria.ru/20221013/kiberagressiya-1823826538.html

белоруссия

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вадим уваров, белоруссия, бразилия, индия, центральный банк рф (цб рф)