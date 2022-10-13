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Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей - РИА Новости, 13.10.2022
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Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей
Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей - РИА Новости, 13.10.2022
Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей
Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:38
2022-10-13T18:38
экономика
вадим уваров
белоруссия
бразилия
индия
центральный банк рф (цб рф)
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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.ЦБ в августе сообщал, что объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.
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экономика, вадим уваров, белоруссия, бразилия, индия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Вадим Уваров, Белоруссия, Бразилия, Индия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
18:38 13.10.2022
 
Средний чек хищения средств у клиентов банков вырос на две тысячи рублей

ЦБ: средний чек хищения средств у клиентов банков вырос в I полугодии на две тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Мы для себя отметили, что в первом полугодии вырос средний чек хищения, сейчас он порядка 13 тысяч рублей средний чек по одной операции. В прошлом году эта цифра была 11,2 тысячи рублей - это средний чек хищения... вырос на две тысячи где-то", - сказал Уваров журналистам на конференции по информационной безопасности "KubanCSC-2022".
ЦБ в августе сообщал, что объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.
В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.
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