https://ria.ru/20221013/katina-1823706895.html

Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс

Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс - РИА Новости, 13.10.2022

Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс

Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:52

2022-10-13T13:52

2022-10-13T14:02

шоубиз

елена катина

отношения

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал машину подписчикам в своей соцсети.Подписчики восторженно отреагировали на новость.Сама Лена Катина нигде не выкладывала подарок мужа.Бизнесмен и артистка заключили брак в июне. Спиридонов сообщал в социальных сетях, что у него диагностировали рак щитовидной железы. Дмитрий заявил о готовности бороться с болезнью ради любимой женщины.Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".

https://ria.ru/20211101/katina-1757237433.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

елена катина, отношения