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Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221013/katina-1823706895.html
Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс
Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс - РИА Новости, 13.10.2022
Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс
Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:52
2022-10-13T14:02
шоубиз
елена катина
отношения
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал машину подписчикам в своей соцсети.Подписчики восторженно отреагировали на новость.Сама Лена Катина нигде не выкладывала подарок мужа.Бизнесмен и артистка заключили брак в июне. Спиридонов сообщал в социальных сетях, что у него диагностировали рак щитовидной железы. Дмитрий заявил о готовности бороться с болезнью ради любимой женщины.Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
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елена катина, отношения
Шоубиз, Елена Катина, отношения
13:52 13.10.2022 (обновлено: 14:02 13.10.2022)
 
Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс

Муж Лены Катиной Дмитрий Спиридонов подарил певице Bentley Bentayga

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал машину подписчикам в своей соцсети.

"Если подарки для любимой женщины, то только такие. Лисичка для Ленусенка. Люблю", – трогательно подписал пост Спиридонов.

Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Подписчики восторженно отреагировали на новость.

"Настоящий мужчина!!!", "Если отношения, то только такие!", "Она достойнейшая женщина для такого подарка!" – прокомментировали видео пользователи Сети.

Сама Лена Катина нигде не выкладывала подарок мужа.
Бизнесмен и артистка заключили брак в июне. Спиридонов сообщал в социальных сетях, что у него диагностировали рак щитовидной железы. Дмитрий заявил о готовности бороться с болезнью ради любимой женщины.
Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
Группа Тату на официальном открытии конкурса Евровидение-2009 в Евродоме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 16:21Шоубиз
Лена Катина опровергла воссоединение группы "Тату"
 
ШоубизЕлена Катинаотношения
 
 
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