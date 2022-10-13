13:52 13.10.2022 (обновлено: 14:02 13.10.2022)
Онкобольной муж Лены Катиной подарил ей машину класса люкс
Муж Лены Катиной Дмитрий Спиридонов подарил певице Bentley Bentayga
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Муж экс-вокалистки группы t.A.T.u Лены Катиной подарил супруге автомобиль Bentley Bentayga. Его стоимость – свыше 20 миллионов рублей. Предприниматель показал машину подписчикам в своей соцсети.
"Если подарки для любимой женщины, то только такие. Лисичка для Ленусенка. Люблю", – трогательно подписал пост Спиридонов.
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Спиридонова в социальной сети
Подписчики восторженно отреагировали на новость.
"Настоящий мужчина!!!", "Если отношения, то только такие!", "Она достойнейшая женщина для такого подарка!" – прокомментировали видео пользователи Сети.
Сама Лена Катина нигде не выкладывала подарок мужа.
Бизнесмен и артистка заключили брак в июне. Спиридонов сообщал в социальных сетях, что у него диагностировали рак щитовидной железы. Дмитрий заявил о готовности бороться с болезнью ради любимой женщины.
Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
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