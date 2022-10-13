https://ria.ru/20221013/katar-1823496451.html

Межгосударственные отношения России и Катара

Межгосударственные отношения России и Катара - РИА Новости, 13.10.2022

Межгосударственные отношения России и Катара

Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:15

2022-10-13T03:15

2022-10-13T03:15

справки

катар

россия

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

сергей лавров

совет федерации рф

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Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года.6 декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию.До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами – в декабре 2001 года и ноябре 2010 года.Бывший премьер-министр, министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007 и 2010 годах. В декабре 2011 года было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны. Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира. В ноябре 2013 года указом президента РФ в Катар был назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Нурмахмад Холов (занимал этот пост до ноября 2021 года). 5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.17-19 января 2016 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. 26 марта 2018 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посещал Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии. 1 июля 2018 года состоялась краткая беседа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым на футбольном матче Чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании. 3 июля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.15 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также церемония передачи символической эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару.15 июня 2019 года Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани провели рабочую встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА в Душанбе (Таджикистан). Осуществляется сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.10-11 марта 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Катар. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, встретился с заместителем председателя Совета министров, государственным министром по делам обороны Катара Халедом Аль-Атыйей, провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.В Дохе также прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Катара с участием Сергея Ларова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. 11 сентября 2021 года заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Москву с рабочим визитом.Очередной рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Катара состоялся в марте 2022 года. 1 июня 2022 года Сергей Ларов и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели рабочую встречу в Эр-Рияде (ОАЭ) "на полях" пятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Осуществляются российско-катарские контакты в военной области.25 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). 22-23 февраля 2018 года заместитель председателя Совета министров, госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед Аль-Аттый находился в Москве по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания Красной Армии.Поддерживаются контакты по парламентской линии.7 июля 2014 года по решению Комитета Совета Федерации по международным делам (КМД) была создана группа по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным советом Государства Катар.Председатель Консультативного совета Катара Ахмед Аль Махмуд принял участие в состоявшемся 4-5 июня 2018 года в Москве Международном форуме по развитию парламентаризма.8 октября 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Аль Махмудом в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье (Турция).В конце октября 2018 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. В рамках визита прошла встреча с председателем Консультативного совета Ахмедом Аль Махмудом. Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая была учреждена в 2010 году. Ее пятое заседание прошло в 2021 году в Дохе. Внешнеторговый оборот России и Катара неуклонно возрастает. По итогам 2021 года он увеличился на 74,50% и составил 175,574 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 124,117 миллиона долларов (увеличился на 94,07% по сравнению с 2020 годом) и импорт – 51,456 миллиона долларов (увеличился на 40,36% по сравнению с 2020 годом).В структуре экспорта России в Катар в 2021 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен минеральными продуктами и продукцией химической промышленности. Поступательными темпами укрепляется взаимодействие в инвестиционной сфере, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций. В рамках совместных платформ с профильными структурами Катара реализованы проекты на сумму 1,2 миллиарда долларов. В частности, заключены сделки на вхождение в акционерный капитал торговых сетей "Магнит" и "Лента", аэропорта Пулково, публичного акционерного общества "Алроса" и группы "ФосАгро" и др.Россия и Катар тесно взаимодействуют в сфере энергетики.Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) стал акционером "Роснефти" в конце 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 18,53% акции "Роснефти". В марте 2022 года стало известно, что QIA не планирует продажу своего пакета акций в "Роснефти", рассматривая эту инвестицию как ключ к поддержанию отношений между Катаром и Россией. 29 марта 2018 года "Роснефть" открыла в Катарском парке науки и технологий центр исследований и разработок. В феврале 2013 году в Дохе состоялось торжественное открытие офиса представительства компании "Газпром" в Катаре. Российские промышленники и предприниматели заинтересованы в развитии проектов в области IT-технологий, искусственного интеллекта, транспортных и железнодорожных проектов, нефтегазотранспортной инфраструктуры; они также заинтересованы в сотрудничестве по линии финансовых институтов, фармацевтике, предоставлении научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг по ряду отраслей, в том числе в области электроэнергетики, подготовке высококвалифицированных кадров в различных сферах.Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году Россия и Катар провели перекрестный Год культуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, сергей лавров, совет федерации рф