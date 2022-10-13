https://ria.ru/20221013/katar-1823496451.html
Межгосударственные отношения России и Катара
Межгосударственные отношения России и Катара - РИА Новости, 13.10.2022
Межгосударственные отношения России и Катара
Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:15
2022-10-13T03:15
2022-10-13T03:15
справки
катар
россия
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
сергей лавров
совет федерации рф
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Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года.6 декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию.До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами – в декабре 2001 года и ноябре 2010 года.Бывший премьер-министр, министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007 и 2010 годах. В декабре 2011 года было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны. Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира. В ноябре 2013 года указом президента РФ в Катар был назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Нурмахмад Холов (занимал этот пост до ноября 2021 года). 5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.17-19 января 2016 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. 26 марта 2018 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посещал Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии. 1 июля 2018 года состоялась краткая беседа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым на футбольном матче Чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании. 3 июля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.15 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также церемония передачи символической эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару.15 июня 2019 года Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани провели рабочую встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА в Душанбе (Таджикистан). Осуществляется сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.10-11 марта 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Катар. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, встретился с заместителем председателя Совета министров, государственным министром по делам обороны Катара Халедом Аль-Атыйей, провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.В Дохе также прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Катара с участием Сергея Ларова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. 11 сентября 2021 года заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Москву с рабочим визитом.Очередной рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Катара состоялся в марте 2022 года. 1 июня 2022 года Сергей Ларов и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели рабочую встречу в Эр-Рияде (ОАЭ) "на полях" пятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Осуществляются российско-катарские контакты в военной области.25 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). 22-23 февраля 2018 года заместитель председателя Совета министров, госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед Аль-Аттый находился в Москве по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания Красной Армии.Поддерживаются контакты по парламентской линии.7 июля 2014 года по решению Комитета Совета Федерации по международным делам (КМД) была создана группа по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным советом Государства Катар.Председатель Консультативного совета Катара Ахмед Аль Махмуд принял участие в состоявшемся 4-5 июня 2018 года в Москве Международном форуме по развитию парламентаризма.8 октября 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Аль Махмудом в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье (Турция).В конце октября 2018 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. В рамках визита прошла встреча с председателем Консультативного совета Ахмедом Аль Махмудом. Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая была учреждена в 2010 году. Ее пятое заседание прошло в 2021 году в Дохе. Внешнеторговый оборот России и Катара неуклонно возрастает. По итогам 2021 года он увеличился на 74,50% и составил 175,574 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 124,117 миллиона долларов (увеличился на 94,07% по сравнению с 2020 годом) и импорт – 51,456 миллиона долларов (увеличился на 40,36% по сравнению с 2020 годом).В структуре экспорта России в Катар в 2021 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен минеральными продуктами и продукцией химической промышленности. Поступательными темпами укрепляется взаимодействие в инвестиционной сфере, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций. В рамках совместных платформ с профильными структурами Катара реализованы проекты на сумму 1,2 миллиарда долларов. В частности, заключены сделки на вхождение в акционерный капитал торговых сетей "Магнит" и "Лента", аэропорта Пулково, публичного акционерного общества "Алроса" и группы "ФосАгро" и др.Россия и Катар тесно взаимодействуют в сфере энергетики.Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) стал акционером "Роснефти" в конце 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 18,53% акции "Роснефти". В марте 2022 года стало известно, что QIA не планирует продажу своего пакета акций в "Роснефти", рассматривая эту инвестицию как ключ к поддержанию отношений между Катаром и Россией. 29 марта 2018 года "Роснефть" открыла в Катарском парке науки и технологий центр исследований и разработок. В феврале 2013 году в Дохе состоялось торжественное открытие офиса представительства компании "Газпром" в Катаре. Российские промышленники и предприниматели заинтересованы в развитии проектов в области IT-технологий, искусственного интеллекта, транспортных и железнодорожных проектов, нефтегазотранспортной инфраструктуры; они также заинтересованы в сотрудничестве по линии финансовых институтов, фармацевтике, предоставлении научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг по ряду отраслей, в том числе в области электроэнергетики, подготовке высококвалифицированных кадров в различных сферах.Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году Россия и Катар провели перекрестный Год культуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, сергей лавров, совет федерации рф
Справки, Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года
.
6 декабря 1991 года
Катар официально признал Российскую Федерацию.
До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами – в декабре 2001 года и ноябре 2010 года.
Бывший премьер-министр, министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007
и 2010 годах
.
В декабре 2011 года
было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны.
Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года
наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира.
В ноябре 2013 года
указом президента РФ в Катар был назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Нурмахмад Холов (занимал этот пост до ноября 2021 года
).
5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
17-19 января 2016 года
эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили
взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным
.
26 марта 2018 года
в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посещал Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии.
1 июля 2018 года состоялась краткая беседа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым на футбольном матче Чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании. 3 июля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
15 июля
в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также церемония передачи символической эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару.
15 июня 2019 года
Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани провели рабочую встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА в Душанбе (Таджикистан).
Осуществляется сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.
10-11 марта 2021 года
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Катар. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, встретился с заместителем председателя Совета министров, государственным министром по делам обороны Катара Халедом Аль-Атыйей, провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
В Дохе также прошла трехсторонняя встреча
глав МИД России, Турции и Катара с участием Сергея Ларова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
11 сентября 2021 года
заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Москву с рабочим визитом.
Очередной рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Катара состоялся в марте 2022 года
.
1 июня 2022 года
Сергей Ларов и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели рабочую встречу в Эр-Рияде (ОАЭ) "на полях" пятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).
Осуществляются российско-катарские контакты в военной области.
25 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории
России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение
о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
22-23 февраля 2018 года заместитель председателя Совета министров, госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед Аль-Аттый находился в Москве по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания Красной Армии.
Поддерживаются контакты по парламентской линии.
7 июля 2014 года по решению Комитета Совета Федерации по международным делам (КМД) была создана группа по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным советом Государства Катар.
Председатель Консультативного совета Катара Ахмед Аль Махмуд принял участие в состоявшемся 4-5 июня 2018 года в Москве Международном форуме по развитию парламентаризма.
8 октября 2018 года
председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Аль Махмудом в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье (Турция).
В конце октября 2018 года
делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. В рамках визита прошла встреча с председателем Консультативного совета Ахмедом Аль Махмудом.
Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии
по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая была учреждена в 2010 году. Ее пятое заседание
прошло в 2021 году в Дохе.
Внешнеторговый оборот России и Катара неуклонно возрастает. По итогам 2021 года он увеличился на 74,50% и составил 175,574 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 124,117 миллиона долларов (увеличился на 94,07% по сравнению с 2020 годом) и импорт – 51,456 миллиона долларов (увеличился на 40,36% по сравнению с 2020 годом).
В структуре экспорта
России в Катар в 2021 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен минеральными продуктами и продукцией химической промышленности.
Поступательными темпами укрепляется взаимодействие
в инвестиционной сфере, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций. В рамках совместных платформ с профильными структурами Катара реализованы проекты на сумму 1,2 миллиарда долларов.
В частности, заключены сделки
на вхождение в акционерный капитал торговых сетей "Магнит" и "Лента", аэропорта Пулково, публичного акционерного общества "Алроса" и группы "ФосАгро" и др.
Россия и Катар тесно взаимодействуют в сфере энергетики.
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) стал акционером "Роснефти" в конце 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 18,53% акции "Роснефти". В марте 2022 года
стало известно, что QIA не планирует продажу своего пакета акций в "Роснефти", рассматривая эту инвестицию как ключ к поддержанию отношений между Катаром и Россией.
29 марта 2018 года
"Роснефть" открыла в Катарском парке науки и технологий центр исследований и разработок.
В феврале 2013 году
в Дохе состоялось торжественное открытие офиса представительства компании "Газпром" в Катаре.
Российские промышленники и предприниматели заинтересованы в развитии проектов в области IT-технологий, искусственного интеллекта, транспортных и железнодорожных проектов, нефтегазотранспортной инфраструктуры; они также заинтересованы в сотрудничестве по линии финансовых институтов, фармацевтике, предоставлении научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг по ряду отраслей, в том числе в области электроэнергетики, подготовке высококвалифицированных кадров в различных сферах.
Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году
Россия и Катар провели перекрестный Год культуры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников