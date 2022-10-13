https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823489992.html

Межгосударственные отношения России и Палестины

Межгосударственные отношения России и Палестины - РИА Новости, 13.10.2022

Межгосударственные отношения России и Палестины

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:56

2022-10-13T01:56

2022-10-13T01:56

справки

россия

палестина

махмуд аббас

владимир путин

дмитрий медведев

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Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины.18 ноября 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное тремя днями ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало Посольством Государства Палестина, возглавляемым послом. В августе 1995 году в Газе начало функционировать Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года Представительство было переведено в Рамаллу. После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.Всего с 2005 года Махмуд Аббас 20 раз посещал Россию.Его последний визит состоялся в ноябре 2021 года. В Сочи Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также ближневосточную проблематику с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию. Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза.29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон).26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры. 23 января 2020 года Владимир Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и другие актуальные темы. Поддерживаются телефонные контакты на высшем уровне. В 2020 году лидеры дважды беседовали по телефону – 8 июля и 22 декабря, в 2021 году один – 30 декабря, в 2022 году один – 18 апреля. 11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в сентябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане. Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года. На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающего внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования. "Четверка" регулярно проводит свои встречи на уровне министров и их спецпредставителей.В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное четвертое заседание межправкомиссии прошло в ноябре 2019 года в Москве.Провести пятое заседание МПК планировалось в 2021 году в Рамалле, однако мероприятие было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.По данным российской статистики, по итогам 2021 года двусторонний торговый оборот России и Палестины составил 7,3 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 7,2 миллиона долларов и импорт – 68 тысяч долларов. Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.Основная часть импорта приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений. Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование. Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС.Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей. Их важная составляющая – туризм. В доковидном 2019 году общий турпоток из России в Израиль и Палестину (ввиду отсутствия у палестинцев собственной погранслужбы точные данные о российских гражданах, посещающих оккупированные палестинские территории, отсутствуют) составил порядка 318 тысяч человек. Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине Святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне.В ноябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Палестины в России. В январе 2021 года Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В мае была одобрена однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. 26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме. 1 сентября 2014 года в Вифлееме при российском финансовом участии открылась средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.Россия оказывает помощь палестинским беженцам. С 2017 по 2021 годы по линии Ближневосточного агентства ООН было выделено в общей сложности 10 миллионов долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

палестина

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, дмитрий медведев