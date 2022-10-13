https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 13.10.2022

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:16

2022-10-13T03:16

2022-10-13T03:16

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.Договорно-правовую базу составляют около 170 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым.25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса.17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе.16 мая 2022 года лидеры двух стран встретились в Москве на саммите ОДКБ, по его окончании провели двустороннюю встречу.15 сентября Владимир Путин и Садыр Жапаров провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).Осуществляется сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.18 ноября 2021 года состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Встреча прошла "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване (Армения).22 ноября Акылбек Жапаров посетил с рабочим визитом Москву, состоялась встреча с Михаилом Мишустиным.23 сентября 2022 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел рабочую встречу с первым заместителем председателя кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым "на полях" заседания Совета Евразийской экономической комиссии.Мишустин и Жапаров общаются в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.23 октября 2020 года в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова.Это была первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября 2020 года.25 февраля 2021 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.В 2021 году главы МИД двух стран встречались также "на полях" заседаний СМИД СНГ в Москве 1 апреля и СМИД ОДКБ в Душанбе 19 мая.5 марта 2022 года глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву с официальным визитом.13 мая 2022 года "на полях" СМИД СНГ в Душанбе (Таджикистан) Лавров встретился с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.Поддерживаются межпарламентские связи. 21-22 февраля 2022 года состоялся официальный визит председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Таланта Мамытова в Москву, в рамках которого прошли его встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 30%. По данным ФТС РФ, по итогам 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 2,487 миллиарда долларов (в 2020 году – 1,695 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,153 миллиарда долларов и импорт – 333,3 миллиона долларов.За первое полугодие 2022 года (по данным киргизской статистики) взаимный товарооборот вырос почти на 40% и составил более 1,4 миллиарда долларов. При этом экспорт из России вырос практически в два раза.В структуре экспорта России в Киргизию в 2021 году (как и в 2020 году) основная доля приходилась на минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности и др.Импорт представлен металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, другими товарами.Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). 14 апреля 2022 года в Москве прошло 23-е заседание МПК. По его итогам принято решение создать двустороннюю рабочую группу министерства энергетики Киргизии и АО "Институт Гидропроект" для подготовки дорожной карты по реализации проектов в сфере гидроэнергетики. Достигнута договоренность направить в Минпромторг РФ каталог киргизских предприятий легкой промышленности с номенклатурой выпускаемой продукции. Подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между министерствами финансов Киргизии и РФ по взаимодействию в финансовой сфере.Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В рамках "Генсхемы" инвестировано 16 миллиардов рублей, газифицировано 46 населенных пунктов, в том числе 13 городов и поселков городского типа. К 2030 году уровень газификации страны вырастет до 60%. В 2021 году в Киргизию было поставлено более 378 миллионов кубометров газа (по фиксированной цене 150 долларов за 1 тысячу кубометров).Россия – один из ведущих инвесторов в Киргизию, по итогам 2021 года они составили 145 миллионов долларов. Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. На его инвестиционные ресурсы реализуется более 3,2 тысяч проектов на общую сумму свыше 440 миллионов долларов. Приоритетными отраслями финансирования РКФР являются сфера производства и агропромышленный комплекс, туризм, инфраструктура и пр.Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. В 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.В 2021 году безвозмездная финансовая помощь на поддержку бюджета Киргизии составила 21,5 миллионов долларов.Осуществляется региональное сотрудничество. 9 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялась девятая межрегиональная российско-киргизская конференция, в которой приняли участие представители органов власти, бизнеса, эксперты из 18 субъектов России и всех областей Киргизии. По итогам конференции был подписан ряд документов о сотрудничестве: в сфере рыбного хозяйства, по линии подготовки кадров, развития почтовых и логистических сервисов.Ежегодно в Россию прибывают порядка 800 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Сумма их денежных переводов на родину в 2021 году составила около 2,7 миллиарда долларов США (треть годового ВВП Киргизии). По итогам первого полугодия 2022 года размер денежных переводов из России в Киргизию составил около 1,3 миллиарда долларов.Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.Развивается сотрудничество в области здравоохранения. Россия оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В июне-июле 2020 года в Киргизию были направлены несколько бригад военных и гражданских специалистов (около 70 человек), работавших в местных медучреждениях. В качестве гуманитарной помощи были доставлены медицинское оборудование, в т. ч. аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". В мае 2021 года Киргизия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".Российской стороной оказывается продовольственная помощь Киргизии. В 2021 году было поставлено более 5500 тонн муки и 439 тонн масла для более 278 тысяч нуждающихся.Укрепляются связи в образовательной сфере. В России обучается свыше восьми тысяч киргизских студентов, в том числе пять тысяч – за счет федерального бюджета. На 2022/2023 учебный год на бесплатное обучение в ВУЗах России за счет российского бюджета для киргизстанцев выделено 500 квотных мест.Важную роль в области образования играет Киргизско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, открытый в Бишкеке.8 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялся второй форум ректоров университетов России и Киргизии с участием более 100 руководителей ведущих вузов двух стран, а также представителей профильных министерств. По итогам форума было подписано 43 документа о сотрудничестве в сфере образования, в том числе меморандум о создании Ассоциации университетов России и Киргизии.Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В феврале 2020 года был дан старт Году России в Киргизии и Году Киргизии в России. В связи с пандемией мероприятия прошли как очно, так и в онлайн-форматах. В августе 2021 года в рамках перекрестного Года двух государств в Бишкеке прошли Дни культуры России в Киргизии.С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.В 2022 году Киргизия стала одним из самых популярных направление у россиян, путешествующих за рубеж.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, киргизия, россия, совет федерации рф, одкб, владимир путин, садыр жапаров, михаил мишустин