https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823615253.html
Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности
Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности
Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на саммите в Астане в четверг приняли совместное заявление по сотрудничеству в сфере... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:50
2022-10-13T10:50
2022-10-13T10:50
в мире
технологии
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
китай
оон
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на саммите в Астане в четверг приняли совместное заявление по сотрудничеству в сфере безопасности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), передает корреспондент РИА Новости."Заявление лидеров СВМДА по использованию информационно-коммуникационных технологий считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.Он также поблагодарил Россию и Китай, которые курировали подготовку данного документа.В заявлении отмечается значительно возросшая роль ИКТ во всех сферах жизни, соразмерно чему увеличиваются риски злоупотребления возможностями достижений в сфере ИКТ как в преступных и террористических целях, так и для поддержания безопасности, стабильности и процветания в регионе и мире, основная ответственность за которое лежит на государствах.Подчеркивается стремление стран СВМДА сближать подходы к обеспечению безопасности ИКТ, развивать сотрудничество по этому направлению в рамках Совещания, основываясь на всеобще признаваемых принципах международного права, в первую очередь на Уставе ООН.
https://ria.ru/20221013/svmda-1823613293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, китай, оон, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
В мире, Технологии, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Китай, ООН, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности
Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности