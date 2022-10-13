https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823615253.html

Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности

Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности - РИА Новости, 13.10.2022

Лидеры стран СВМДА приняли заявление по сотрудничеству в сфере безопасности

Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на саммите в Астане в четверг приняли совместное заявление по сотрудничеству в сфере... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:50

2022-10-13T10:50

2022-10-13T10:50

в мире

технологии

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

китай

оон

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на саммите в Астане в четверг приняли совместное заявление по сотрудничеству в сфере безопасности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), передает корреспондент РИА Новости."Заявление лидеров СВМДА по использованию информационно-коммуникационных технологий считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа.Он также поблагодарил Россию и Китай, которые курировали подготовку данного документа.В заявлении отмечается значительно возросшая роль ИКТ во всех сферах жизни, соразмерно чему увеличиваются риски злоупотребления возможностями достижений в сфере ИКТ как в преступных и террористических целях, так и для поддержания безопасности, стабильности и процветания в регионе и мире, основная ответственность за которое лежит на государствах.Подчеркивается стремление стран СВМДА сближать подходы к обеспечению безопасности ИКТ, развивать сотрудничество по этому направлению в рамках Совещания, основываясь на всеобще признаваемых принципах международного права, в первую очередь на Уставе ООН.

https://ria.ru/20221013/svmda-1823613293.html

https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html

казахстан

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, технологии, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, китай, оон, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)