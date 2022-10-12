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Путин во время визита в Астану встретится с Рахмоном и Жапаровым - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин во время визита в Астану встретится с Рахмоном и Жапаровым
Путин во время визита в Астану встретится с Рахмоном и Жапаровым - РИА Новости, 12.10.2022
Путин во время визита в Астану встретится с Рахмоном и Жапаровым
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Астану проведет в четверг встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, где... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:09
2022-10-12T17:45
в мире
владимир путин
эмомали рахмон
садыр жапаров
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Астану проведет в четверг встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, где обсудит конфликт на границе этих двух стран и предложит начать трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков границы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч."В Астане 13 октября пройдет трехсторонняя встреча - нашего президента с лидерами Киргизии и Таджикистана. Особое внимание, конечно, будет уделено ситуации на киргизско-таджикской границе. Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе, наиболее серьезные были в апреле 2021 года, и совсем недавно, 14-18 сентября", - сказал Ушаков журналистам.Ушаков отметил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между Киргизией и Таджикистаном и готова "подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы"."На саммите предложим киргизским и таджикским партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, на уровне экспертов, чтобы киргизы и таджики находились в постоянном диалоге. К этому диалогу мы всегда готовы подключиться и принять во встречах экспертов активное участие", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html
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в мире, владимир путин, эмомали рахмон, садыр жапаров, россия, таджикистан, киргизия, снг
В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Россия, Таджикистан, Киргизия, СНГ
17:09 12.10.2022 (обновлено: 17:45 12.10.2022)
 
Путин во время визита в Астану встретится с Рахмоном и Жапаровым

Ушаков: Путин в Астане предложит Рахмону и Жапарову начать переговоры экспертов по границе

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Астану проведет в четверг встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, где обсудит конфликт на границе этих двух стран и предложит начать трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков границы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:04
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
"В Астане 13 октября пройдет трехсторонняя встреча - нашего президента с лидерами Киргизии и Таджикистана. Особое внимание, конечно, будет уделено ситуации на киргизско-таджикской границе. Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе, наиболее серьезные были в апреле 2021 года, и совсем недавно, 14-18 сентября", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков отметил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между Киргизией и Таджикистаном и готова "подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы".
"На саммите предложим киргизским и таджикским партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, на уровне экспертов, чтобы киргизы и таджики находились в постоянном диалоге. К этому диалогу мы всегда готовы подключиться и принять во встречах экспертов активное участие", - добавил Ушаков.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:45
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
 
В миреВладимир ПутинЭмомали РахмонСадыр ЖапаровРоссияТаджикистанКиргизияСНГ
 
 
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