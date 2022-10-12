https://ria.ru/20221012/vengriya-1823318014.html

Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению

Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению - РИА Новости, 12.10.2022

Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению

Венгрия на совете министров энергетики стран ЕС не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению кого-либо из стран-членов ЕС, в том числе, установление... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:37

2022-10-12T11:37

2022-10-12T11:37

экономика

венгрия

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петер сийярто

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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Венгрия на совете министров энергетики стран ЕС не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению кого-либо из стран-членов ЕС, в том числе, установление ценового потолка на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов... Мы поддерживаем все предложения, которые улучшают безопасность поставок на континенте, и мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок. Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания.Он отметил, что подобным предложением является попытка установить потолок цен на газ."Россия ясно дала понять, что в случае установления ценового потолка на газ она прекратит поставки газа, что поставит под угрозу безопасность нашего энергоснабжения, так что очевидно, что мы не будем его поддерживать", - подчеркнул Сийярто.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто "несколько больших, сильных стран Европы".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, россия, украина, петер сийярто