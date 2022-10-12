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Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению - РИА Новости, 12.10.2022
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Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению
Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению - РИА Новости, 12.10.2022
Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению
Венгрия на совете министров энергетики стран ЕС не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению кого-либо из стран-членов ЕС, в том числе, установление... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:37
2022-10-12T11:37
экономика
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
россия
украина
петер сийярто
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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Венгрия на совете министров энергетики стран ЕС не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению кого-либо из стран-членов ЕС, в том числе, установление ценового потолка на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов... Мы поддерживаем все предложения, которые улучшают безопасность поставок на континенте, и мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок. Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания.Он отметил, что подобным предложением является попытка установить потолок цен на газ."Россия ясно дала понять, что в случае установления ценового потолка на газ она прекратит поставки газа, что поставит под угрозу безопасность нашего энергоснабжения, так что очевидно, что мы не будем его поддерживать", - подчеркнул Сийярто.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто "несколько больших, сильных стран Европы".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html
https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html
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экономика, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, россия, украина, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Россия, Украина, Петер Сийярто
11:37 12.10.2022
 
Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит предложения ЕК, угрожающие энергоснабжению в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Венгрия на совете министров энергетики стран ЕС не поддержит предложения, угрожающие энергоснабжению кого-либо из стран-членов ЕС, в том числе, установление ценового потолка на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов... Мы поддерживаем все предложения, которые улучшают безопасность поставок на континенте, и мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок. Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания.
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В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций
Он отметил, что подобным предложением является попытка установить потолок цен на газ.
"Россия ясно дала понять, что в случае установления ценового потолка на газ она прекратит поставки газа, что поставит под угрозу безопасность нашего энергоснабжения, так что очевидно, что мы не будем его поддерживать", - подчеркнул Сийярто.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто "несколько больших, сильных стран Европы".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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ЭкономикаВенгрияЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветРоссияУкраинаПетер Сийярто
 
 
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