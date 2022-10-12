Туроператоры рассказали, почему россиянам трудно попасть в Туркмению
АТОР: российским туристам трудно попасть Туркмению из-за сложной процедуры получения визы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали сколько стоят туры в Туркмению и о том, почему попасть в эту страну для российских путешественников крайне сложно, сообщает АТОР.
Москва и туркменский город Туркменбаши с 17 октября будут связаны прямыми рейсами еще одной авиакомпании. К уже работающей на маршруте Turkmenistan Airlines после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, присоединится российская S7. Полеты будут выполняться по понедельникам.
Билеты уже выставлены на продажу. Перелет в одну сторону обойдется в 29 тысяч рублей, в оба конца — в 57,2 тысячи рублей.
Туркмения — страна колоритная и интересная, но на самолетах, летящих в Туркменбаши, скорее всего, не будет российских туристов, заявил гендиректор компании "Жарков-тур" Андрей Жарков. Его фирма развивает это направление 20 лет. Отправленных за это время в страну путешественников предприниматель может пересчитать по пальцам.
Основной барьер — визовая политика, получить разрешение на въезд в Туркмению россиянам практически невозможно. Решение консульства не зависит ни от количества денег на счетах, ни от опыта путешествий, ни от положения заявителя в обществе, отмечает эксперт.
До пандемии на пять визовых запросов приходил один положительный ответ, говорит гендиректор туроператора "Открытие" Василий Лебедев. Самые большие шансы — у организованных путешественников, оплативших размещение в отелях высокой категории.
Туристы продолжают время от времени интересоваться возможностью попасть в Туркмению, но пока туроператоры не возобновляли продажу путевок, прерванную пандемией. Тогда трехдневный тур в столицу Туркмении Ашхабад, который за его яркость и современность называют "Каракумским Лас-Вегасом", можно было купить за 985 долларов.