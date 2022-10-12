https://ria.ru/20221012/turkmeniya-1823361269.html

Туроператоры рассказали, почему россиянам трудно попасть в Туркмению

Туроператоры рассказали, почему россиянам трудно попасть в Туркмению - РИА Новости, 12.10.2022

Туроператоры рассказали, почему россиянам трудно попасть в Туркмению

Туроператоры рассказали сколько стоят туры в Туркмению и о том, почему попасть в эту страну для российских путешественников крайне сложно, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:12

2022-10-12T14:12

2022-10-12T14:12

туризм

новости - туризм

туризм

туркмения

ашхабад

ассоциация туроператоров россии (атор)

s7 airlines

андрей жарков

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали сколько стоят туры в Туркмению и о том, почему попасть в эту страну для российских путешественников крайне сложно, сообщает АТОР.Москва и туркменский город Туркменбаши с 17 октября будут связаны прямыми рейсами еще одной авиакомпании. К уже работающей на маршруте Turkmenistan Airlines после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, присоединится российская S7. Полеты будут выполняться по понедельникам.Билеты уже выставлены на продажу. Перелет в одну сторону обойдется в 29 тысяч рублей, в оба конца — в 57,2 тысячи рублей.Туркмения — страна колоритная и интересная, но на самолетах, летящих в Туркменбаши, скорее всего, не будет российских туристов, заявил гендиректор компании "Жарков-тур" Андрей Жарков. Его фирма развивает это направление 20 лет. Отправленных за это время в страну путешественников предприниматель может пересчитать по пальцам.Основной барьер — визовая политика, получить разрешение на въезд в Туркмению россиянам практически невозможно. Решение консульства не зависит ни от количества денег на счетах, ни от опыта путешествий, ни от положения заявителя в обществе, отмечает эксперт.До пандемии на пять визовых запросов приходил один положительный ответ, говорит гендиректор туроператора "Открытие" Василий Лебедев. Самые большие шансы — у организованных путешественников, оплативших размещение в отелях высокой категории.Туристы продолжают время от времени интересоваться возможностью попасть в Туркмению, но пока туроператоры не возобновляли продажу путевок, прерванную пандемией. Тогда трехдневный тур в столицу Туркмении Ашхабад, который за его яркость и современность называют "Каракумским Лас-Вегасом", можно было купить за 985 долларов.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, туркмения, ашхабад, ассоциация туроператоров россии (атор), s7 airlines, андрей жарков