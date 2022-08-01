https://ria.ru/20220801/turkmenistant-1806332076.html
На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов
На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов - РИА Новости, 01.08.2022
На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса "Ровач" (Благополучный) в национальной туристической зоне "Аваза" на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:42
2022-08-01T10:42
2022-08-01T10:42
туризм
туризм
каспийское море
гурбангулы бердымухамедов
новости - туризм
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АШХАБАД, 1 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса "Ровач" (Благополучный) в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия, сообщает новостной сайт Туркменпортал.Новый комплекс занимает площадь десять гектаров и включает 48 двухэтажных коттеджей, отвечающих высоким стандартам индустрии отдыха. Строительство велось силами частных компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, с января 2021 года.Туркменистан с 2007 года начал создавать на побережье Каспия курорт мирового уровня – национальную туристическую зону "Аваза". Инициатором проекта был экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. За эти годы здесь построены несколько десятков современных отелей, оздоровительных центров, санаториев и других объектов инфраструктуры отдыха.
https://ria.ru/20220628/turkmeniya-1798659726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, каспийское море, гурбангулы бердымухамедов, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов
Президент Туркмении открыл коттеджный комплекс на туркменском побережье Каспия
АШХАБАД, 1 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса "Ровач" (Благополучный) в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия, сообщает новостной сайт Туркменпортал.
Новый комплекс занимает площадь десять гектаров и включает 48 двухэтажных коттеджей, отвечающих высоким стандартам индустрии отдыха. Строительство велось силами частных компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, с января 2021 года.
Туркменистан с 2007 года начал создавать на побережье Каспия курорт мирового уровня – национальную туристическую зону "Аваза". Инициатором проекта был экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. За эти годы здесь построены несколько десятков современных отелей, оздоровительных центров, санаториев и других объектов инфраструктуры отдыха.