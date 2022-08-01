https://ria.ru/20220801/turkmenistant-1806332076.html

На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов

На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов - РИА Новости, 01.08.2022

На туркменском побережье Каспия открылся коттеджный комплекс для туристов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса "Ровач" (Благополучный) в национальной туристической зоне "Аваза" на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:42

2022-08-01T10:42

2022-08-01T10:42

туризм

туризм

каспийское море

гурбангулы бердымухамедов

новости - туризм

туристы

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17472/94/174729429_0:1831:2736:3370_1920x0_80_0_0_279ca38254305862d8af25d59775ab10.jpg

АШХАБАД, 1 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса "Ровач" (Благополучный) в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия, сообщает новостной сайт Туркменпортал.Новый комплекс занимает площадь десять гектаров и включает 48 двухэтажных коттеджей, отвечающих высоким стандартам индустрии отдыха. Строительство велось силами частных компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, с января 2021 года.Туркменистан с 2007 года начал создавать на побережье Каспия курорт мирового уровня – национальную туристическую зону "Аваза". Инициатором проекта был экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. За эти годы здесь построены несколько десятков современных отелей, оздоровительных центров, санаториев и других объектов инфраструктуры отдыха.

https://ria.ru/20220628/turkmeniya-1798659726.html

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, каспийское море, гурбангулы бердымухамедов, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море