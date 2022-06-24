https://ria.ru/20220624/turkmeniya-1797865541.html

Туркмения с 1 июля возобновляет регулярные рейсы в Москву

Туркмения с 1 июля возобновляет регулярные рейсы в Москву - РИА Новости, 24.06.2022

Туркмения с 1 июля возобновляет регулярные рейсы в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" с 1 июля планирует возобновить регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Туркменбаши (бывший Красноводск), сообщает в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:05

2022-06-24T15:05

2022-06-24T15:05

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АШХАБАД, 24 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" с 1 июля планирует возобновить регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Туркменбаши (бывший Красноводск), сообщает в пятницу туркменский новостной сайт SalamNews, со ссылкой на офис авиакомпании."По сведениям, полученным у авиаперевозчика, рейсы в столицу России будут возобновлены с 1 июля. Рейс планируется выполнять два раза в неделю по вторникам и четвергам", — говорится в сообщении.По вторникам рейс будет вылетать из Ашхабада в 19:25 (17:25 мск) и приземляться в Москве в 21:15 (мск). В Международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать в 04:15 (02:15 мск).По четвергам вылет из Ашхабада намечен на 07:35 (05:35 мск), приземление в Москве — в 09:25 (мск). В Международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать также в 04:15 (02:15 мск).Сайт отмечает, что Туркменистан постепенно восстанавливает международное авиасообщение, ранее приостановленное из-за пандемии. Так, уже возобновлены рейсы в Дубай (ОАЭ) и Казань (Россия). В скором времени планируется восстановить авиасообщение с Германией.

https://ria.ru/20220523/kazakhstan-1790109175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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