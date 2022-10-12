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На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/turichenko-1823411628.html
На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой
На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой - РИА Новости, 12.10.2022
На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:10
2022-10-12T16:10
шоубиз
иванушки international
отношения
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном этапе". По словам певца, Дарья Тарасова поддерживает его. Кирилл обручился с возлюбленной еще в прошлом году. Артист сделал предложение Дарье в конце свадебной церемонии блогера Марии Солодар. Пара пока не назначила дату торжественного мероприятия.Ранее Павел Прилучный выложил свадебные фотографии в Сети.
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иванушки international, отношения
Шоубиз, Иванушки International, отношения
16:10 12.10.2022
 
На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой

Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко раскрыл детали отношений с возлюбленной Дарьей

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в медиабанкУчастник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко
Участник группы Иванушки International Кирилл Туриченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном этапе". По словам певца, Дарья Тарасова поддерживает его.

"Даша меня очень поддерживает, кто бы что ни говорил. За каждым моим действием вообще стоит много поддержки. Это и семья, и друзья, и те люди, с кем я работаю. Этого никто не видит, поэтому рождается огромное количество слухов и сплетен", – рассказал певец в интервью Teleprogramma.pro.

Кирилл обручился с возлюбленной еще в прошлом году. Артист сделал предложение Дарье в конце свадебной церемонии блогера Марии Солодар. Пара пока не назначила дату торжественного мероприятия.
Ранее Павел Прилучный выложил свадебные фотографии в Сети.
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