https://ria.ru/20221012/turichenko-1823411628.html

На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой

На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой - РИА Новости, 12.10.2022

На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:10

2022-10-12T16:10

2022-10-12T16:10

шоубиз

иванушки international

отношения

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном этапе". По словам певца, Дарья Тарасова поддерживает его. Кирилл обручился с возлюбленной еще в прошлом году. Артист сделал предложение Дарье в конце свадебной церемонии блогера Марии Солодар. Пара пока не назначила дату торжественного мероприятия.Ранее Павел Прилучный выложил свадебные фотографии в Сети.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/andreev-1736116302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

иванушки international, отношения