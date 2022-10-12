На правильном этапе: Туриченко раскрыл детали своих отношений с невестой
Солист "Иванушек" Кирилл Туриченко раскрыл детали отношений с возлюбленной Дарьей
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в медиабанкУчастник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко назвал свои отношения с возлюбленной "прекрасными" и отметил, что они находятся "на самом правильном этапе". По словам певца, Дарья Тарасова поддерживает его.
"Даша меня очень поддерживает, кто бы что ни говорил. За каждым моим действием вообще стоит много поддержки. Это и семья, и друзья, и те люди, с кем я работаю. Этого никто не видит, поэтому рождается огромное количество слухов и сплетен", – рассказал певец в интервью Teleprogramma.pro.
Кирилл обручился с возлюбленной еще в прошлом году. Артист сделал предложение Дарье в конце свадебной церемонии блогера Марии Солодар. Пара пока не назначила дату торжественного мероприятия.
Ранее Павел Прилучный выложил свадебные фотографии в Сети.
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