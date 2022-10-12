https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html

Что брать с собой при мобилизации: список нужных вещей, советы военных

Что брать с собой при мобилизации 2022: список и перечень необходимых вещей

Что брать с собой при мобилизации: список нужных вещей, советы военных

При поступлении мобилизованного на службу в армию не запрещается иметь личную, удобную для него экипировку. О том, что брать с собой при мобилизации в 2022... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:19

2022-10-12T21:19

2022-10-12T21:19

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. При поступлении мобилизованного на службу в армию не запрещается иметь личную, удобную для него экипировку. О том, что брать с собой при мобилизации в 2022 году, перечень вещей по категориям, которые необходимо взять, а также список предметов, которые запрещаются – в материале РИА Новости.Что брать с собой при мобилизацииСогласно информации с портала Объясняем.рф, мобилизованные полностью обеспечиваются необходимой для несения службы одеждой, обмундированием, экипировкой, а также питанием и лекарствами. Тем не менее, при желании можно взять с собой дополнительные вещи.ОдеждаВ ответе на вопрос о том, какую форму выдают, портал Объясняем.рф информирует, что после мобилизации на период подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные получают временную полевую форму одежды. Перед началом выполнения задач в зоне СВО военнослужащим выдают всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). При этом первый комплект одежды также остается у военнослужащего.Дополнительно уточняется, что если у военнослужащего есть собственная экипировка, которая ему привычнее и удобнее, при мобилизации он может взять ее. Из дополнительных вещей могут понадобиться:● тактические перчатки;● полнопалые перчатки;● спортивная шапка или подшлемник (балаклава);● теплая шапка;● термобелье;● нижнее белье;● носки обычные;● носки теплые (шерстяные);● майки;● свитер.Самыми расходными считаются нижнее белье и носки, они лишними не бывают, остальное стоит приобретать по необходимости и в адекватном количестве.ОбувьОна также выдается при мобилизации, но с собой можно взять сменную обувь – например кроссовки и даже тапочки, а также удобные разношенные берцы (если такие есть). Также дополнительно понадобятся шнурки для берцев (можно взять с запасом) и теплые стельки.ОборудованиеВоеннослужащие могут взять с собой при мобилизации экшн-камеру, квадрокоптер, а также собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль. При этом уточняется, что использовать камеру и квадрокоптер можно только с разрешения командира, а получившиеся видео нельзя размещать и передавать в интернете и по мобильной сети.Также приборы и оборудование не должны оснащаться средствами определения местоположения и средствами передачи данных.ДокументыУ военнослужащего при себе должны быть:● паспорт гражданина РФ;● военный билет;● водительское удостоверение (если есть).При этом важно обеспечить сохранность документов, подготовив для них герметичную упаковку или чехол. Не является документом, но также не лишним будет список ФИО близких родственников, их телефоны и адреса. Его можно предварительно заламинировать для сохранности.Бытовые принадлежностиВоеннослужащим при мобилизации в первую очередь пригодятся:● фонарик и запасные батарейки к нему;● батарейки других видов;● зажигалки;● охотничьи спички;● многофункциональный компактный инструмент, или мультитул;● шариковые ручки;● блокнот и несколько конвертов;● нитки (черные, белые и зеленые);● набор иголок;● прочные наручные часы;● хоба (туристическая сидушка);● несколько теплоидов (химических грелок).ГигиенаНекоторые предметы личной гигиены мобилизованным выдадут, но из дома можно взять:● зубную щетку и пасту;● одноразовые бритвенные станки и пену для бритья;● мыло в мыльнице;● шампунь;● стиральный порошок;● щипцы (кусачки) для ногтей. Ножницы нельзя;● твердый дезодорант;● туалетную бумагу;● ватные палочки;● расческу;● носовой платок;● щетку для обуви.АптечкаПри мобилизации с собой можно взять нерецептурные лекарства, особенно стоит уделить внимание "индивидуальным", учитывающим конкретные имеющиеся хронические заболевания. В аптечку также можно положить:● жгут кровоостанавливающий;● кровоостанавливающие препараты (гемостатики);● спиртовые салфетки;● противоожоговые пластыри и мази;● индивидуальный перевязочный пакет;● марлевый бинт;● эластичный бинт;● лейкопластырь.Что касается конкретных препаратов, то могут пригодиться:● Парацетамол;● Ибупрофен;● Лоратадин;● Лоперамид;● Дротаверин;● АЦЦ;● активированный уголь;● фурацилин;● перекись водорода;● раствор аммиака 10 %;● хлоргексидин;● энтеросорбирующие препараты;● заживляющие мази и гели (Левомеколь, Д-пантенол и т.д.).ТелефонНа портале Объясняем.рф говорится, что пользоваться смартфонами на территории воинских частей запрещено, поэтому лучше всего приобрести обычный кнопочный телефон. Можно выбрать особо прочную модель с большой емкостью аккумулятора – они специально разработаны для полевых условий. Также к телефону необходимо взять зарядку и пауэрбанк (портативный аккумулятор).Продукты и посудаПитание военнослужащим предоставляется, но взять с собой про запас не запрещено, важно, чтобы все продукты подходили для долгого хранения. В частности, подойдут:Также при мобилизации можно взять свою металлическую посуду и даже котелок с горелкой.Советы военныхДействующие военные, принимавшие участие в военных действиях, отмечают, что многие вещи нужно брать, исходя из личных особенностей организма и комфорта. Так, если военнослужащий носит очки, то ему желательно взять пару запасных с собой.При желании можно дополнительно приобрести некоторые элементы экипировки: тактические наколенники, тактические очки, активные наушники, разгрузку и т.д. Если все это уже имеется у мобилизованного и ему с такой экипировкой комфортно – ее определенно лучше забрать с собой при мобилизации и не покупать ничего нового.То же самое касается обуви. Если есть своя привычная пара берцев, в которой комфортно и удобно, лучше взять ее, несмотря на то что при прибытии в воинскую часть выдадут новую пару. Также не лишним будет взять дополнительную пару теплых берцев. К этому же пункту относятся стельки – их много не бывает. Лучше запастись и теплыми, и "дышащими", и ортопедическими.При наличии свободного места можно приобрести спальный мешок и туристический коврик. Это значительно добавит комфорта во время службы.Также военные отмечают, что несмотря на очевидную потребность в носках и нижнем белье, не менее "расходными" и нужными являются майки. При возможности их также лучше взять с запасом.Дополнительно при мобилизации можно взять вещмешок, на случай если основной повредится, а все вещи упаковать в тактических походный военный рюкзак. Несмотря на желание взять побольше, важным остается один фактор – мобильность. Поэтому лучше всего не набирать множество сумок, а ориентироваться именно на рюкзак – рассчитывать количество вещей, исходя из его вместимости."Если в голову не идет, какие мелочи могут пригодиться во время службы, можно сходить в пеший поход на 2–3 дня, это очень помогает понять, как строится полевой быт и без чего конкретный военнослужащий точно не обойдется. При этом всегда важно помнить, что нет ничего такого, без чего прожить совсем нереально. Все взаимозаменяемо, плюс вокруг будут сослуживцы, готовые помочь, поэтому не надо нагружать себя множеством вещей", – отметил один из экспертов.

https://ria.ru/20221012/perchatki-1823520763.html

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html

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https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819496887.html

https://ria.ru/20220926/voennosluzhaschie-1819439955.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, частичная мобилизация в россии