https://ria.ru/20230303/naushniki-1855722337.html

Почему не работают наушники: распространенные причины неисправности

Не работают наушники: причины почему не включаются, что делать, как исправить

Почему не работают наушники: распространенные причины неисправности

Что делать, если наушники вдруг перестали воспроизводить звук в правом или левом динамике или вообще не включаются, как понять, почему не работает гаджет, в чем РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:26

2023-03-03T18:26

2023-03-03T18:58

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технологии

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техника

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Что делать, если наушники вдруг перестали воспроизводить звук в правом или левом динамике или вообще не включаются, как понять, почему не работает гаджет, в чем особенности поломок проводных и беспроводных моделей, может ли проблема заключаться в компьютере или смартфоне, – в материале РИА Новости.Не работают наушникиИногда даже недавно купленные наушники перестают работать. Зачастую это событие можно предугадать, если внезапно стали появляться посторонние шумы, а звук тихий даже на полной громкости. Причина неисправности может заключаться в самих наушниках или в устройстве, к которому они подключены, и отличается в зависимости от типа гаджета.БеспроводныеЕсли беспроводные наушники не воспроизводят медиа со смартфона (или другого устройства) или вообще не подключаются, то возможны следующие причины:Это лишь основные причины, из-за которых могут не работать беспроводные наушники. Нередко причина механическая – поломка внутри устройства. Такую проблему лучше не пытаться устранять самостоятельно, а обратиться к профессионалу.ПроводныеСреди основных проблем, почему не работают проводные наушники, можно выделить:ПричиныЕсли наушники не работают, причины можно поделить на две большие группы.Аппаратные проблемыВ эту группу относятся все причины, связанные с повреждением внешних и внутренних деталей наушников или разъема устройства. В некоторых случаях проблему можно устранить самостоятельно.Чаще всего обрыв происходит в месте сгиба провода наушников, а также непосредственно на стыке с коннектором или в месте входа провода в наушник. Также жилы могут повреждаться вследствие дергания за шнур или его пережатия (особенно это критично для дешевых моделей). Такая проблема проявляется шуршащим звуком при прослушивании медиа, а со временем один из наушников отключается совсем.Определить место повреждения достаточно просто: подключить наушники к устройству и, во время воспроизведения звука, пошевелить провод в разных местах. Проявившееся потрескивание или появление/пропадание звука указывает на место проблемы. Как правило, в этом случае просто заменяют шнур ниже места обрыва.Не всегда причина отсутствия звука в наушниках кроется в них самих, иногда проблема в устройстве, а именно в разъеме, куда подключаются наушники.От ударов, падений или попадания влаги гнездо для наушников может повредиться. Наверняка установить это можно только в сервисном центре, где при обнаружении такой проблемы разъем полностью заменят.Также возможен вариант загрязнения гнезда, которое препятствует подключению наушников. Его можно устранить самостоятельно, главное не использовать ватные палочки, так как ворсинки могут остаться внутри. Чтобы не загрязнялся разъем на смартфоне, можно использовать специальные заглушки.Штекер может просто сломаться, но такая проблема очевидна и решается полной заменой. Также может произойти обрыв проводов в месте соединения провода и штекера, в таком случае звук может пропадать и появляться, а в процессе воспроизведения появляются потрескивание и шум. Самостоятельный ремонт требует определенных знаний и умений, поэтому лучше всего сразу обратиться к специалисту.Такая проблема актуальна для стационарных компьютеров и ноутбуков и включает в себя большое количество причин. К основным относятся повреждение звуковой карты или неправильное ее подключение. В этом случае разобраться самостоятельно, в чем именно проблема, достаточно сложно без специальных знаний, поэтому лучше сразу проконсультироваться с профессионалом.Пульт устанавливается на беспроводные наушники, он позволяет переключать песни, регулировать громкость, отвечать на звонки, а также включать и выключать музыку посредством касания до корпуса вкладыша (наушника). В случае его поломки наушники могут не работать вовсе, а могут быть нарушены только некоторые функции. Самостоятельно провести ремонт такой электроники без специального оборудования невозможно.Мембрана – это часть динамика, чьи вибрации создают звук. Ее повреждения вызывают треск и дребезжание в наушнике, иногда может прослеживаться разница по тембру воспроизведения. Чтобы убедиться в поломке, необходимо вскрыть наушник. Мембрана может быть повреждена, загрязнена или просто смята. В последних двух случаях устранить проблему можно самостоятельно, хотя, вероятнее всего, эффект будет временным и наушники вскоре придется заменить.Динамики могут ломаться со временем или повреждаться вследствие неосторожной эксплуатации. Проявляется это тихим звуком даже на полной громкости и/или появлением посторонних шумов. В зависимости от вида поломки динамики можно починить, но чаще всего лучше и проще купить новые наушники.Такая причина актуальна для наушников-затычек. В них мембрана отделена от канала металлической сеточкой. По мере эксплуатации, каналы забиваются ушной серой и другими загрязнениями, что приводит к ухудшению прохождения акустических волн. Данная проблема решается чисткой каналов и сеточки.Кратковременное попадание наушников в воду зачастую никак не отражается на их работоспособности. Намного опаснее ситуация, когда наушники полностью погружаются в жидкость и она проникает глубоко внутрь. В такой ситуации вакуумные наушники и вкладыши необходимо перевернуть защитной сеточкой вниз и дать влаге стечь, а большие наушники разобрать, просушить впитывающим материалом и оставить сушиться. Но чаще всего, даже если наушники продолжат работать после попадания в них влаги, качество звука значительно ухудшится.Программные проблемыОни связаны непосредственно с самим устройством, к которому подключаются наушники.Если наушники точно исправны, но ноутбук или компьютер их не видит или не воспроизводит через них звук, то большая вероятность, что проблема в драйверах звуковой карты. Необходимо проверить, установлены ли они и стоит ли последняя версия.Такая проблема не очень распространена, но тоже случается. Если наушники подключались и работали хорошо, но после глобального обновления операционной системы перестали, то причина кроется именно в этом. Чтобы оперативно исправить ситуацию, можно откатить ОС до предыдущей версии.Если исключены все другие причины, по которым могут не работать наушники, то можно проверить настройки на ноутбуке или компьютере. Иногда может быть выбрано по умолчанию другое устройство для воспроизведения звука. Чтобы это проверить в Windows 10, можно нажать на значок громкости (на панели задач) и посмотреть, какое устройство в данный момент воспроизводит звук. Там же можно нажать на стрелочку и увидеть/выбрать другие доступные устройства.Также можно проверить устройства воспроизведения звука и произвести базовые настройки, пройдя по пути "Пуск" – "Параметры" – "Система" – "Звук".Вирусы попадают на компьютер, ноутбук или смартфон вместе с файлами, скачанными из непроверенных источников. Сами наушники они сломать не могут, но влияют на корректную работу устройства, в том числе и на распознавание устройства воспроизведения звука.Чтобы исключить такую причину или избавиться от вирусов, нужно провести сканирование с помощью антивируса и удалить все вредоносные файлы. В частных случаях может потребоваться полная переустановка операционной системы.ДиагностикаПервичную диагностику можно провести самостоятельно: осмотреть наушники на наличие обрывов, заломов и других механических повреждений. Если визуально они в порядке, но все равно не работают, необходимо подключить их к другому устройству.Если звук появился, значит проблема не в наушниках, а в предыдущем устройстве. В случае, если они не заработали, причина кроется внутри конструкции и точно установить проблему сможет только специалист.РемонтПри большинстве механических поломок наушников возможен ремонт, но зачастую проще и дешевле приобрести новые. Тем не менее если принято решение чинить, то лучше отнести их в сервисный центр, который занимается ремонтом смартфонов и аксессуаров к ним. В случае поломки гнезда для наушников в ноутбуке или компьютере, потребуется помощь компьютерного мастера.Правила эксплуатации наушниковЧтобы продлить жизнь наушников, независимо от их вида, важно придерживаться простых правил эксплуатации:Советы экспертаАндрей Андрюхов, бизнес-тренер компании Xiaomi по Тульской области, отмечается, что важной частью долгой и бесперебойной работы наушников является правильный уход."Ошибочно полагать, что в чистке нуждаются только внутриканальные наушники и вкладыши. Накладные точно так же могут загрязняться от пота, пыли и т.д. И чем дольше их не чистят, тем больше вероятность, что грязь попадет внутрь и повлияет на хорошее звучание", – уточнил эксперт.Что касается вкладышей и внутриканальных моделей, то они в первую очередь засоряются ушной серой. Если они используются часто, то чистить их желательно раз в неделю. Для этого необходимо снять амбушюры (мягкие накладки), промыть их, продезинфицировать и оставить сушиться. В это время достать защитную сеточку, осторожно очистить ее и замочить ненадолго в перекиси водорода или спирте. Сам корпус наушников и провод (при наличии) очистить с помощью ватного диска. Если есть чехол – его также следует протереть внутри и снаружи.Уход за накладными наушниками сосредотачивается на амбушюрах, корпусе и шнуре. Первые, в зависимости от материала, можно или протереть влажной тканью или удалить грязь с помощью липкой ленты. Корпус и шнур, по аналогии с вкладышами, протереть ватным диском, смоченным водой.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гаджеты, технологии, наушники, техника