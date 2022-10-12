https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823543403.html

Спецоперация, 12 октября: российские бойцы в Запорожье готовы к наступлению

Спецоперация, 12 октября: российские бойцы в Запорожье готовы к наступлению - РИА Новости, 12.10.2022

Спецоперация, 12 октября: российские бойцы в Запорожье готовы к наступлению

Российские бойцы оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, рассказал РИА Новости один из бойцов; около 30% энергетической... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:45

2022-10-12T22:45

2022-10-12T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские бойцы оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, рассказал РИА Новости один из бойцов; около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено за последние два дня, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко; организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, сообщил ЦОС ФСБ.Ход операцииВооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены, сообщили в среду в Минобороны РФ. По данным Минобороны, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской народной республики.Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп, убедились корреспонденты РИА Новости, проехав по всему маршруту.Бойцы Вооруженных сил России рассказали РИА Новости о тактике применения противотанкового комплекса "Штурм-С" на одном из самых "танкоопасных" участков запорожского направления. Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских войск на одном из важнейших участков запорожского направления, где в отражении танковых атак украинских боевиков эффективно применяются отечественные самоходные противотанковые комплексы.Украинские войска понесли значительные потери в районе села Торское в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости российские военные. По их словам, российские артиллерия и разведывательные подразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику – украинские потери здесь убитыми и ранеными за последние три дня могут превышать 200 человек, уничтожено несколько десятков единиц боевой техники.Ситуация на УкраинеОколо 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено за последние два дня, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.Некоторые области и города Украины остались полностью без света в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. В частности, света нет в Сумской области, городе Тернополе, а в Хмельницком еще и воды. Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Большая часть города Хмельницкий на Украине осталась без света, не работает электротранспорт, ограничена подача воды, сообщил мэр областного центра Александр Симчишин.Министерство внутренних дел Украины объявило о приостановке оказания услуг в сервисных центрах из-за перебоев с электроснабжением.Новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесен в среду, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.Повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева связано с особенностями работы гидроэлектростанции, оно не превышает аварийных значений, сообщили в Киевской горадминистрации.Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил о возможности временных перебоев в электроснабжении. Он же заявил, что минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов.Под конец дня, около 8 часов вечера, в Киеве объявили воздушную тревогу, сообщили в городской администрации.Положение на ЗАЭСЭнергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он же заявил, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно. Также, как рассказал Балицкий, украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор.Новые территорииСерия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. Позднее, в середине дня, ПВО сработала еще раз – прозвучало два мощных взрыва.Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Взрывное устройство сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе Запорожской области на улице 50 лет Победы, пострадавших нет, сообщил с места происшествия корреспондент РИА Новости. Как позднее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в результате теракта тяжелое ранение получил один человек.Силы противовоздушной обороны России ежедневно работают по целям противника в небе над Запорожской областью. Украинские боевики регулярно пытаются применять беспилотники и увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов, рассказал РИА Новости офицер ПВО Южного военного округа.Мирный житель погиб в результате обстрела из HIMARS украинскими войсками Артемовска в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, там также сообщили, что в результате обстрела из этой же РСЗО Троицкого в ЛНР также погиб один человек, еще один ранен.Теракт на Крымском мостуОрганизатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, кроме того, задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, сообщил ЦОС ФСБ.Отмечается, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва).По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Главное управление разведки минобороны Украины отказалось комментировать данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту. Представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в связи с этим заметил, что "комментировать их очередные заявления мы не будем", его слова приведены в Telegram-канале "Общественное-новости".Международная обстановкаПрезидент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. Также в среду он заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным и что не готов обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми территориями.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО могла не выполнить обещания перед Россией, но это, по его словам, не оправдывает происходящего вокруг Украины. "Украина – страна, которая столкнулась с ужасной агрессией и платит сейчас огромную цену. Мне не кажутся оправданием или предметом для обсуждения аргументы многих людей, включая моих друзей с хорошими намерениями, оправдывающих агрессию, говоря: "Да, но ведь НАТО, ведь вы не выполнили обещаний". Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящего", – сказал он, выступая в Мадриде.В военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса. Столтенберг пояснил, что Украине нужно "больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он также заявил, что США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221012/most-1823403766.html

https://ria.ru/20221012/peregovory-1823542380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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