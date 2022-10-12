https://ria.ru/20221012/sammit-1823450399.html

Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит

Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит - РИА Новости, 12.10.2022

Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит

РФ намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:06

2022-10-12T17:06

2022-10-12T17:06

юрий ушаков

азербайджан

россия

армения

ильхам алиев

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. РФ намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч. По словам Ушакова, Путин проведет на полях переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Россия активно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией, при этом в Москве считают, что "ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского президента"."Мы, конечно, видим, что в эту работу (по нормализации отношений Армении и Азербайджана - ред.) пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки и, конечно, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем активном участии", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

азербайджан

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий ушаков, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, снг