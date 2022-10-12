https://ria.ru/20221012/sammit-1823450399.html
Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит
Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит - РИА Новости, 12.10.2022
Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит
РФ намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
юрий ушаков
азербайджан
россия
армения
ильхам алиев
снг
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. РФ намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч. По словам Ушакова, Путин проведет на полях переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Россия активно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией, при этом в Москве считают, что "ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского президента"."Мы, конечно, видим, что в эту работу (по нормализации отношений Армении и Азербайджана - ред.) пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки и, конечно, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем активном участии", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
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юрий ушаков, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, снг
Юрий Ушаков, Азербайджан, Россия, Армения, Ильхам Алиев, СНГ
Россия предложит Армении и Азербайджану провести трехсторонний саммит
Ушаков: Россия предложит Армении и Азербайджану провести новый трехсторонний саммит