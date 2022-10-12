20:13 12.10.2022 (обновлено: 20:43 12.10.2022)
"Больше доверяю Путину". Европейцев разозлили слова фон дер Ляйен о России
Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за слова о России и миропорядке
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в компетентности главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка.
В публикации чиновница также призвала европейские страны активнее включаться в процессы на международной арене.
Комментаторы сочли ее пост возмутительным и выступили против вмешательства ЕС в конфликт на Украине.
"Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину", — написал один из читателей.
"А что вы скажете насчет своих провалов в политике?" — поинтересовался другой пользователь.
"Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа", — подметил третий.
"Совершенно верно, именно поэтому вам следует подать в отставку", — посоветовал пользователь.
"Правильно делают, что вам не доверяют, Урсула", — добавил читатель.
"Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете", — подчеркнул другой.
После начала российской спецоперации США и их европейские союзники по НАТО постоянно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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