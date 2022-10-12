https://ria.ru/20221012/putin-1823519534.html

"Больше доверяю Путину". Европейцев разозлили слова фон дер Ляйен о России

"Больше доверяю Путину". Европейцев разозлили слова фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 12.10.2022

"Больше доверяю Путину". Европейцев разозлили слова фон дер Ляйен о России

Пользователи Twitter усомнились в компетентности главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что поражения России будет недостаточно для... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:13

2022-10-12T20:13

2022-10-12T20:43

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в компетентности главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка.В публикации чиновница также призвала европейские страны активнее включаться в процессы на международной арене.Комментаторы сочли ее пост возмутительным и выступили против вмешательства ЕС в конфликт на Украине."А что вы скажете насчет своих провалов в политике?" — поинтересовался другой пользователь."Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа", — подметил третий."Совершенно верно, именно поэтому вам следует подать в отставку", — посоветовал пользователь."Правильно делают, что вам не доверяют, Урсула", — добавил читатель."Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете", — подчеркнул другой.После начала российской спецоперации США и их европейские союзники по НАТО постоянно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816741926.html

https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

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