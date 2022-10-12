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В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/puteshestviya-1823213244.html
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 12.10.2022
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:03
2022-10-12T07:03
туризм
новости - туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
ялта
республика крым
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия.Масштабное туристическое событие продлится с 12 по 14 октября в Ялте в курортном комплекс Mriya Resort&amp;Spa. Мероприятие состоится в гибридном формате, часть спикеров выступят онлайн.Впервые в форуме примут участие министры новых субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы туризма — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На пленарном заседании "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится" они обсудят изменения в индустрии гостеприимства в условиях текущей геополитической ситуации.Чиновники и эксперты отрасли поделятся опытом повышения туристической и инвестиционной привлекательности регионов путем развития промышленного и молодежного туризма.Важными темами станут экспертные обсуждения инструментов формирования качественной городской среды, совершенствования законодательства в классификации гостиниц и правил в оказании услуг экскурсоводами.На форуме планируют выступить 60 экспертов отрасли, принять участие готовы пять тысяч представителей турсектора из 30 регионов. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма субъектов федерации, главы курортных городов, туроператоры, отельеры.Также впервые в Крыму будет проведен региональный финал Национальной премии в области событийного туризма. А еще параллельно с форумом пройдет Всероссийская туристическая выставка."Наша цель — сделать "Интурмаркет. Осень" в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Представим хорошо упакованные турпродукты, сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на 2023 год", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
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ялта
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новости - туризм, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), ялта, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Ялта, Республика Крым
07:03 12.10.2022
 
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"

В Ялте начитает работу межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия.
Масштабное туристическое событие продлится с 12 по 14 октября в Ялте в курортном комплекс Mriya Resort&Spa. Мероприятие состоится в гибридном формате, часть спикеров выступят онлайн.
Впервые в форуме примут участие министры новых субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы туризма — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На пленарном заседании "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится" они обсудят изменения в индустрии гостеприимства в условиях текущей геополитической ситуации.
Чиновники и эксперты отрасли поделятся опытом повышения туристической и инвестиционной привлекательности регионов путем развития промышленного и молодежного туризма.
Важными темами станут экспертные обсуждения инструментов формирования качественной городской среды, совершенствования законодательства в классификации гостиниц и правил в оказании услуг экскурсоводами.
На форуме планируют выступить 60 экспертов отрасли, принять участие готовы пять тысяч представителей турсектора из 30 регионов. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма субъектов федерации, главы курортных городов, туроператоры, отельеры.
Также впервые в Крыму будет проведен региональный финал Национальной премии в области событийного туризма. А еще параллельно с форумом пройдет Всероссийская туристическая выставка.
"Наша цель — сделать "Интурмаркет. Осень" в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Представим хорошо упакованные турпродукты, сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на 2023 год", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Крым. Алушта. Профессорский уголок - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:15Туризм
Власти Крыма оценили интерес участников к выставке "Интурмаркет. Осень"
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ЯлтаРеспублика Крым
 
 
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