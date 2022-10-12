В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
В Ялте начитает работу межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия.
Масштабное туристическое событие продлится с 12 по 14 октября в Ялте в курортном комплекс Mriya Resort&Spa. Мероприятие состоится в гибридном формате, часть спикеров выступят онлайн.
Впервые в форуме примут участие министры новых субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы туризма — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На пленарном заседании "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится" они обсудят изменения в индустрии гостеприимства в условиях текущей геополитической ситуации.
Чиновники и эксперты отрасли поделятся опытом повышения туристической и инвестиционной привлекательности регионов путем развития промышленного и молодежного туризма.
Важными темами станут экспертные обсуждения инструментов формирования качественной городской среды, совершенствования законодательства в классификации гостиниц и правил в оказании услуг экскурсоводами.
На форуме планируют выступить 60 экспертов отрасли, принять участие готовы пять тысяч представителей турсектора из 30 регионов. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма субъектов федерации, главы курортных городов, туроператоры, отельеры.
Также впервые в Крыму будет проведен региональный финал Национальной премии в области событийного туризма. А еще параллельно с форумом пройдет Всероссийская туристическая выставка.
"Наша цель — сделать "Интурмаркет. Осень" в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Представим хорошо упакованные турпродукты, сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на 2023 год", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.