https://ria.ru/20221012/puteshestviya-1823213244.html

В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"

В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень" - РИА Новости, 12.10.2022

В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"

Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:03

2022-10-12T07:03

2022-10-12T07:03

туризм

новости - туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

ялта

республика крым

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открывается в Крыму, сообщили организаторы мероприятия.Масштабное туристическое событие продлится с 12 по 14 октября в Ялте в курортном комплекс Mriya Resort&Spa. Мероприятие состоится в гибридном формате, часть спикеров выступят онлайн.Впервые в форуме примут участие министры новых субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы туризма — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На пленарном заседании "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится" они обсудят изменения в индустрии гостеприимства в условиях текущей геополитической ситуации.Чиновники и эксперты отрасли поделятся опытом повышения туристической и инвестиционной привлекательности регионов путем развития промышленного и молодежного туризма.Важными темами станут экспертные обсуждения инструментов формирования качественной городской среды, совершенствования законодательства в классификации гостиниц и правил в оказании услуг экскурсоводами.На форуме планируют выступить 60 экспертов отрасли, принять участие готовы пять тысяч представителей турсектора из 30 регионов. Интерес к дискуссиям форума проявили министры туризма субъектов федерации, главы курортных городов, туроператоры, отельеры.Также впервые в Крыму будет проведен региональный финал Национальной премии в области событийного туризма. А еще параллельно с форумом пройдет Всероссийская туристическая выставка."Наша цель — сделать "Интурмаркет. Осень" в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Представим хорошо упакованные турпродукты, сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на 2023 год", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

https://ria.ru/20221010/krym-1822710790.html

ялта

республика крым

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), ялта, республика крым