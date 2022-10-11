https://ria.ru/20221011/krym-1823124615.html

Министры из новых регионов примут участие в туристическом форуме в Крыму

Министры из новых регионов примут участие в туристическом форуме в Крыму - РИА Новости, 11.10.2022

Министры из новых регионов примут участие в туристическом форуме в Крыму

Министры из четырех новых субъектов РФ, курирующие туризм, примут участие во всероссийском форуме "Интурмаркет. Осень" в Крыму, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:27

2022-10-11T16:27

2022-10-11T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Министры из четырех новых субъектов РФ, курирующие туризм, примут участие во всероссийском форуме "Интурмаркет. Осень" в Крыму, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма региона.Мероприятие откроется 12 октября в курортном комплексе Mriya Resort & Spa. Форум пройдет в гибридном формате, часть спикеров выступит онлайн.Представители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ходе работы на форуме примут участие в пленарном заседании "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится". Речь пойдет об изменениях в индустрии гостеприимства в условиях текущей геополитической ситуации.Особое внимание на форуме будет уделено повышению туристической и инвестиционной привлекательности регионов. Важными темами станут экспертные обсуждения инструментов формирования качественной городской среды, туркоды интересных мест, а также приоритетные виды туризма.В обсуждении тем примут участие 60 экспертов, зарегистрировались более пяти тысяч представителей отрасли из 30 регионов России. Спикерами форума станут руководители Ростуризма, депутаты Госдумы РФ, руководство Крыма и Севастополя, представители новых субъектов РФ, крупнейших туроператоров, отраслевых общественных объединений, руководители турфирм и средств размещения.

https://ria.ru/20220916/inturmarket-1817031647.html

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым